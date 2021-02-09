Оскорбление ветерана Великой Отечественной войны – не случайность, а часть последовательной, системной кампании по глумлению над исторической памятью народа, считает председатель фонда \\"Щит Отечества\\" и сопредседатель Фонда \\"Ист-Патриотика\\" Александр Макушин.- Александр Владимирович, сотрудники вашего Фонда собрали досье на сторонников Навального. Что в нем?– В нем наше расследование и вывод: цель Запада – разрушить Россию изнутри. Сделать это они намерены через искажение истории России, унижение памяти наших героев. Поэтому они целенаправленно занимаются дискредитацией роли СССР в Победе, работают с молодым поколением, атакуют российских политиков, отстаивающих сохранение исторической памяти. Народ без памяти о предках, без уважения к собственной истории, без гордости за нее, без самоидентичности – это слабый народ, а значит – и слабая страна. Слабая Россия, как сырьевой придаток выгодна Западу.- Речь идет только о Навальном?– Запад использует таких людей как Навальный или других, готовых публично осквернять историю страны.Например, Гарри Каспаров назвал Великую Победу «проклятьем» России. По его словам, «Рано или поздно (и чем позже, тем болезненнее будет этот процесс) России придется разобраться со своим прошлым и в том числе полностью переосмыслить историю Второй мировой войны, отказавшись от насквозь лживой советской мифологии».- В голове не укладывается...– В каждой постсоветской стране, где произошли «цветные революции», сначала велась кампания по фальсификации истории. В том числе – «переосмысление» истории Великой Отечественной войны. Ярчайший пример – Украина, где нацисты стали героями. Страны Прибалтики – единственные в Европе, где официально разрешены марши эсэсовцев и нацистов.- А есть ли у Запада конкретный план по отношению к России?- Ни для кого не секрет, что и в странах НАТО, и в США существуют официально принятые доктрины «по сдерживанию России».Например, в марте 2017 года Атлантический Совет («фабрика мысли» НАТО) выпустил доклад «Стратегия сдерживания». Доклад полностью посвящен возможностям давления на Россию. Весной 2020 года RAND Corporation – американский аналитический институт, работающий на Пентагон, представил доклад «Вглядываясь в хрустальный шар. Целостная оценка будущего ведения войны». Россия в нем назначена главным противником США.- Что именно они хотят сдерживать?– Нашу экономику, обороноспособность, технологическое развитие. Но для начала важно лишить ее подрастающее поколение статуса победителей. А потому из кожи вон лезут, чтобы внедрить среди молодежи отрицание своей истории, гордости за свою страну и чести.- Примеры есть, кроме известного случая с ветераном, и поведения Навального в суде?- Этот вопиющий случай произошел в московской квартире Мартыновых: родители уехали на дачу, а дома остались 90-летний Лев Александрович Мартынов (войну он застал в возрасте 11-15 лет) и его внук Владимир 2006 года рождения. Подросток пригласил к себе двоих друзей, с ними распивал спиртные напитки. Пока один из подростков спорит с дедом внук сначала несколько раз плюет дедушке на спину, а потом под смех друзей мочится на него. Подростки в комментариях не скрывают, что восхищаются Алексеем Навальным. Они все, что они сделали с дедушкой сняли на видео камеру, чтобы отчитаться перед своим кумиром.– Это видео трудно смотреть нормальному человеку.- Но оно ярко показывает, к чему призывают подростков те, кто хочет видеть Россию слабой, в том числе – Навальный и его соратники. В комментариях к видео ровесники подростков, а возможно и боты тех самых западных спецслужб одобряют их действия и даже более – призывают к насильственным действиям: «надо было старого полоумного маньяка на нож посадить», «надо было убить», «биомусор», «стремно быть старым»…- Нас пытаются приучить воспринимать подобные выходки, как должное. Это уже система, а не единичные случаи.- Приведите примеры.- В 2019 году главу штаба Навального в Волгограде Алексея Волкова признали виновным в публичном осквернении символов воинской славы – в фотошопе он смонтировал фотографию, на которой монумент «Родина-Мать зовет!» оказался «облитым» зеленкой. Картинка была опубликована в паблике волгоградского штаба Навального:- А весной 2020 года сразу несколько сторонников Навального выложили на сайт движения «Бессмертный полк» фотографии нацистских преступников. Среди настоящих героев и участников Великой Отечественной войны оказались изображения Гитлера, Мюллера, Гиммлера, генерала-предателя Власова.- Да, и самое интересное, что при анализе социальных сетей «авторов» атаки выяснилось, что все они так или иначе симпатизируют Навальному, многие – принимали непосредственное участие в его акциях: Например, Денис Воронцов состоял в группе «Команда Навального – Волгоград», Вячеслав Круглов – в «Команде Навального – Ульяновск», Даниил Симонов из Перми – в группе ФБК (организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, и запрещена в России).- Какие еще случаи удалось задокументировать экспертам вашего Фонда?– Множество. Довольно вспомнить, как тиктокер volkhonskylive предложил использовать фотографии погибших ветеранов и участников ВОВ на незаконных митингах в качестве щитов от ОМОНа – пройтись «Бессмертным полком»:А в июне 2020 года Навальный назвал «несусветной глупостью» Парад в честь 75-летия Победы в ВОВ, а само празднование Победы – «бредом». Как известно, некоторые лидеры западных стран приглашение на Парад проигнорировали.- И даже от актера Василия Ланового после смерти они не отстали...– Как и ветеран Игнат Артеменко, Василий Лановой был одним из героев ролика в поддержку конституционных поправок. И смерть Василия Семеновича вызвала настоящее ликование у сторонников западнических идей. Ведь он был сопредседателем движения «Бессмертный полк».– Очевидно, что и клевета на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, которого Навальный назвал позором страны и предателем Родины - звенья одной цепи, часть большой кампании. Поводом для клеветы стало участие Игната Сергеевича в ролике о поправках в Конституцию. Ролик в том числе поддерживал поправку о недопустимости фальсификации истории и защите исторической памяти.- Выходит, что Навальный не просто так доводил 95-летнего Артеменко в суде?– Из-за очередного хамства ветерану стало плохо – судебное заседание пришлось прервать, чтобы вызвать ему скорую. И даже после этого Навальный не выразил ни малейшего уважения к героическому пути, который прошел партизан и полковник в отставке Игнат Артеменко, не принес ему публичные извинения. Кроме того, сторонники западнических идей продолжают травлю Игната Артеменко в сети.- Почему Навальный не извинится, не остановится?- Возможно, что на кону досье с его прошлым. Ведь Запад первому встречному деньги не доверит, нужен человек, на которого есть компромат. На человека с националистическим прошлым его всегда можно найти. У таких всегда есть скелеты в шкафу.Ровно также было на Украине, где они тоже поддержали националистические группировки, например – «Правый сектор». На заре свой околополитической деятельности Навальный отметился участием в националистических «Русских маршах», за что был исключен из партии «Яблоко». В 2008 году Навальный, выступая на конференции националистических движений, уверял, что «новый национализм — это правозащитное движение, потому что заботится о населении». Даже на Западе есть политики, которые помнят о националистическом мировоззрении Навального. Например, президент Чехии Милош Земан в январе 2021-го заявил, что Навальный – не борец за демократию, а националист.- Выходит, что мы в 21-ом веке стали свидетелями еще одного провалившегося блицкрига?– И, надеюсь, станем свидетелями захода славы очередного \\"фюрера\\".