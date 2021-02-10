«Мы до сих пор проедаем наследие Сталина»: правда ли это

Чем глубже буксует экономика, тем чаще приходится слышать о первых советских пятилетках, о том, как за какие-то 10 лет страна совершила гигантский промышленный скачок Фото: фотохроника ТАСС.

ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ

Чем глубже буксует экономика, тем чаще приходится слышать о первых советских пятилетках, о том, как за какие-то 10 лет страна совершила гигантский промышленный скачок, выйдя на первое место в Европе и на второе в мире по объемам промышленного производства. Более того, все чаще приходится встречать фразу о том, что мы «до сих пор проедаем сталинское наследие».

Казалось бы, полнейшая чушь. Живем не в бараках, а в отдельных квартирах. Боремся не с недоеданием, а с лишним весом. По телефону звоним не от соседки через «барышня, соедините», а у каждого в кармане свой мобильник — весь мир доступен, а хочешь — общайся по видео. Телевизор — ну его, надоел. Космонавты годами бороздят орбиты — обычное дело… Крымский мост построили, вакцину от коронавируса изобрели — ну что еще этим злопыхателям надо!

Но стоит посмотреть, что творится в базовых отраслях — и аргументов для спора со сталинистами становится меньше.

ВСЕ ПОСТРОЕНО ДО НАС

Взять хотя бы металлургию — солидная отрасль, 12,5% от всего промышле