Мария Порошина показала сына от влиятельного любовника

Мария тщательно скрывает имя возлюбленного Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария Порошина воспитывает пятерых детей от разных мужей. От первого мужа Гоши Куценко у нее есть дочь Полина. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей - Серафиму, Аграфену и Глафиру. А в январе 2019 года у артистки появился на свет долгожданный сын Андрей. Имя отца мальчика звезда держит в секрете, однако известно, что малыш появился на свет от влиятельного любовника звезды сериала "Всегда говори «всегда»".

Мария Порошина опубликовала трогательное фото с младшим сыном Андреем. Мальчику 11 января 2021 года исполнилось два года, но он растет достаточно крупным. Наследник снят со спины.

Поклонники подозревают, что актриса не показывает ребенка, так как он очень похож на своего отца. Мария тщательно скрывает имя возлюбленного. Одно время долго ходили упорные слухи, что Порошина могла родить от актера Ярослава Бойко, с которым она снималась в сериале "Всегда говори «всегда»". Сам Бойко всяческие инсинуации отвергал.

В свою очередь, мама Марии утверждала, что ее дочь встречалась с каким-то иностранцем. Артистке помогают с детьми многочисленные помощники. Чтобы платить им зарплату, 47-летняя звезда много работает. Она вышла из декретного отпуска через два месяца после родов, начав сниматься в сериале "Родители".

Впрочем, в окружении Порошиной говорят, что рядом с ней сейчас очень влиятельный мужчина. Отцом пятого ребенка Марии может быть некий российский чиновник, работающий в Совете Федерации. Осведомленные источники утверждают, что со своим избранником артистка встречается несколько лет.

"Он чиновник, не хочет привлекать к себе внимание. Однако не отказывается от ребенка, признает его. Они не живут вместе, хотя сенатор в разводе. Он поддерживает актрису", - говорят в окружении многодетной матери.

Стоит отметить, что рождение Андрея повлекло громкий судебный процесс актрисы со вторым мужем Андреем Древновым. Как оказалось, на момент развода с ним Мария уже была беременна. После родов в графе "отец" был также указан Древнов. Актеру пришлось обратиться с суд, чтобы доказать, что он не является отцом пятого ребенка Порошиной. Суд удовлетворил требования Древнова.