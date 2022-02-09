Цены на лекарства в России можно снизить в несколько раз: эксперты просят изменить систему выдачи патентов фармкомпаниям

Как ни странно, но сейчас на российском лекарственном рынке правят бал зарубежные гиганты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты призывают навести порядок в выдаче патентов на лекарства. По их мнению, нынешняя система ставит в заведомо проигрышное положение российские фармацевтические компании и отдает наш лекарственный рынок на откуп западным гигантам. Страдают в конечном итоге потребители: они могут покупать лишь дорогие зарубежные лекарства и лишаются возможности лечиться более дешевыми российскими аналогами.

Сейчас большая часть патентов на лекарственные средства принадлежит международным, а не отечественным компаниям. К тому же международные компании стремятся получать «вечнозеленые патенты». Как рассказал «Известиям» заместитель главы комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов, сначала международные компании оформляют патент сроком на 20 лет на основное оригинальное вещество, а спустя это время подают заявку на регистрацию такого же лекарства, но уже, например, с изменением его дозировки — 100 мл вместо 200 мл. В итоге их патенты становятся «действующими постоянно», а отечественным игрокам на рынок просто не пробиться.

Эксперты РСПП предлагают прекратить действие «вечнозеленых патентов». Тогда производством лекарственного препарата сможет заниматься сразу несколько фармацевтических компаний, в итоге цена снизится. По их мнению, если патентное регулирование в фармацевтической отрасли не изменится, Россия со временем может стать лидером по смертности от заболеваний, которые успешно лечатся во всем мире.

От неразберихи в сфере патентов страдают пациенты с различными заболеваниям, в том числе с ВИЧ и гепатитом С. От последнего в России ежегодно умирают 17 тысяч человек, хотя это заболевание успешно лечится. Как отмечает издание, причина смертности в высокой стоимости препаратов. В пример «Известия» приводят компанию «Гилеад», которой Роспатент продлевает действие патента на препарат «Софосбувир». Это лекарство позволяет с 98-процентной вероятностью вылечить гепатит С за три месяца. Вот только закупка одного курса «Софосбувира» обходится государству в 400 тысяч рублей. Тем временем, российские производители, например компания «Фармасинтез», давно владеют технологией производства лекарства и готовы продавать его гораздо дешевле. Однако это невозможно из-за искусственным образом продленного патента «Гилеада».

Причем, патентуются импортные лекарства весьма странным образом. К моменту истечения срока действия старого патента на лекарство как на смесь действующего и вспомогательных веществ компания подает заявку на новый патент, но на этот раз — на чистое вещество. Фактически одно и то же вещество патентуется два раза: первый раз в составе смеси, второй — в чистом виде. Юристы сравнивают такой подход с ситуацией, в которой некто сначала патентует сахарный сироп, а потом отдельно сахар, который входит в его состав, отмечают «Известия».

Получается, что отечественные фармкомпании в некоторых случаях просто лишаются возможности развиваться. А ведь на самом деле патент выдается для того, чтобы создатель лекарства смог в течение 20-25 лет компенсировать затраты, которые он понес на создание препарата, а не на то, чтобы он монопольно владел изобретением.

Еще один громкий случай произошел два года назад. Тогда завершились судебные разбирательства между израильской Teva и российским «Р-Фармом», компании заключили мировое соглашение. Предметом спора стало лекарство для лечения рассеянного склероза — «Глатирамер ацетат». В 2016 году Teva посчитала, что введение в гражданский оборот препарата «Глатират» от «Р-Фарма» может нарушать её право на изобретение. Это случилось сразу после того, как российская компания выиграла аукцион на поставку лекарства Минздраву.

Проблема «вечнозеленых патентов» актуальна для всего мира, сказал «Известиям» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, иногда патентом защищается более высокая дозировка препарата, при этом никакой интеллектуальной ценности здесь нет.

- Нужно вовремя «ловить» патент и начинать процедуру регистрации препарата, чтобы выходить на госзакупки, - заявил «Известиям» председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислав Наумов. - Это позволит снизить стоимость ряда лекарств в несколько раз. Например, когда мы воспроизвели в России некоторые противовирусные препараты, их цена снизилась с 20 тысяч до 1 тысячи рублей. Впервые был применен механизм принудительного лицензирования: владельцу, у которого истекал срок действия патента и который отказывался дать согласие российскому производителю, предложили возместить ущерб через суд. Но придется быть готовым к такому противостоянию.

По мнению эксперта, нужно зафиксировать порядок, который позволит отечественным компаниям начать разработки перед истечением патента.

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