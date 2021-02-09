Александр Проханов: Если вернём Дзержинского на Лубянку - он поможет нам отразить атаки на Россию

Писатель Александр Проханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

-... Алло, Александр Андреевич! Это ваш фанат Саша Гамов звонит. Почему вы решили подписать письмо о возвращении Феликса Эдмундовича на Лубянку?

- Это не первое мое ходатайство. Я делаю это регулярно, наверное, каждые полтора года, как только возникает тема.

Мотивы следующие.

Первый. Этот памятник в августе 1991-го сносили люди, которые атаковали Советский Союз и праздновали разрушение советского государства.

Сегодня те же люди, не буквально они, а носители тех же ценностей, атакуют государство российское.

По-прежнему идет атака и на Лубянку, и на Советский Союз, и на Кремль. Поэтому на пути этих «батальонов смерти», как я их называю, надо поставить преграду, не только в виде ОМОНов, щитов и дубинок. А - преграду такую - метафизическую, духовную, историческую.

- Тогда - кем для вас является «Железный Феликс»?

- Дзержинский был тем человеком, который защитил государство, охранял государство и спас государство от той вот волны, что стремилась снести Советский Союз в начале его рождения. То есть, памятник Феликсу Эдмундовичу - такая духовная преграда. Это - раз. Одно решение.

Второе. Этот памятник, действительно, - советский шедевр. Может, один из лучших памятников работы Вучетича. И - что его держать где-то на задворках, когда он украшает Лубянку, венчает весь ансамбль этой площади.

И третье. Ведь Лубянка наполнена кабинетами, где сидят чекисты. (Речь о зданиях ФСБ. - А.Г.) И в каждом из этих кабинетов на стене висит портрет Дзержинского. Так почему бы этим висящим на стенах символам не объединиться и в виде такого коллективного бронзового Дзержинского не встать перед фасадом Лубянки?

Вот какие мотивы заставили меня подписать обращение.

- А не помешает ли то, что там - на Лубянке же - и Соловецкий камень теперь рядом с Дзержинским будет?

- Да нет, я считаю, что наша история непрерывна.

Там есть и Соловецкий камень, там и Ипатьевский дом, там и сталинградские могилы.

Это все - одна непрерывная российская история. И сегодня она, когда уже прошли эти десятилетия, вся - тем более неразрывна и драгоценна. Поэтому, пусть там они, эти свидетели и памятники нашей истории, будут рядом.

Там и “Детский мир” есть, кроме всего этого, и метро первое советское - сталинское. Там все есть!

- От чего же раньше инициатива Проханова и других не принималась, почему не восстанавливали Дзержинского? И почему Александр Проханов, великий писатель-буревестник, так уверен сейчас - что на этот раз все планы и мечты сбудутся?

- Я не уверен в этом, я просто надеюсь.

Мне кажется, что времена меняются. Постепенно советские ценности, которые были растоптаны в 1991-м, и все 99-е годы топтались, над ними глумились, да и теперь тоже многие не жалуют саму тему Советского Союза... Эти ценности - советские и государственные - они медленно, но неуклонно возвращаются в наш политический контекст.

И поэтому, я думаю, что вероятность того, что этот символ советского государства будет восстановлен, - она увеличивается.

Я, конечно, не знаю, что там в душе у Собянина. Даже Лужков хотел в свое время этот памятник восстановить, но просто ему не дали люди из его окружения. Я думаю, что сейчас у Собянина несколько другое окружение. Поэтому настоятельно, вместе с моим товарищами, желаю возвращения этого шедевра на своё законное место.

- Я за Проханова, я за Дзержинского! Спасибо огромное.

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