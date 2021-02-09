Сергей Станкевич: Инициатива вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку - подрывная антигосударственная затея

Политолог, историк, экс-советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич Фото: Иван ВИСЛОВ

- Это Гамов Александр. Алло!

- Да!

- Сергей Борисович, а вот сегодня вдруг снова вспомнили про памятник Дзержинскому. Уже и письмо готовят, которое подписали прогрессивные общественные деятели, в том числе, Проханов, чтобы вернуть «Железного Феликса» на Лубянку. В который уже раз - такая инициатива. Как бы вы это прокомментировали?

- Ну, как подрывную антигосударственную затею.

- Так, почему?

- Потому что нашему государству нужно преодолевать исторический раскол на «красных» и «белых». Надо сплачивать общество для каких-то больших целей созидательных.

А эта идея фактически растравляет старые раны и раскалывает общество, возобновляя острейшую конфронтацию.

Ничего хорошего за этим нет. Только провоцирование гражданской войны.

- Понятно. А почему, несмотря на то, что московские власти не соглашаются установить на прежнем месте памятник Дзержинскому, тем не менее, такие инициативы периодически возникают и их очень многие поддерживают?

- Самый короткий ответ – безбожники, потому что институт, который сейчас в России отвечает за гражданский мир и христианское единение – это православная церковь. У нее пусть спросят сначала, прежде чем с такой идеей возникать.

А православная церковь однозначно осуждает эту идею. Убедиться в этом достаточно легко.

Особым кощунством выглядит то, что мы с вами эту идею обсуждаем именно 9 февраля – это день новомучеников и исповедников российских, то есть, жертв богоборческого режима.

- Я надеюсь, Господь Бог нас с вами простит…

- Нас с вами, думаю, да, но не раскаявшихся грешников вряд ли.

- Господи, прости нас, пожалуйста, с Сергеем Борисовичем!

- Согласен с этой молитвой.

- Хотя, я сегодня, задавая этот вопрос Дмитрию Пескову, напомнил, как все это было, что Сергей Станкевич убирал памятник, чтобы Дзержинский не придавил людей. Вот.

- Ну, это верно, но это событие уже стало историей. И уже стало символом. И сейчас обратный символ нам совершенно не нужен.

- Понятно. То есть вы не раскаиваетесь?

- Что значит - раскаиваюсь? Я считаю, что было некое провидение, в этом событии. Оно уже стало символом, это событие. И вот совершать этот обратный жест, - он нам совершенно не нужен.

Одни получат сигнал о том, что все можно повторить, а другие, - что большой террор вернулся.

Зачем это сейчас России?

Вот самое главное, чтобы каждый сейчас задавался вопросом не о том, что мне хотелось бы, лично мне или там моим единомышленникам. А - что сейчас нужно России? Вот этим вопросом давайте мы будем задаваться. России это точно не нужно.

- Спасибо за интервью, Сергей Борисович. Рад был услышать.

- Спасибо, взаимно. Всего доброго!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не вытаскивайте Феликса, это динамит

Сам памятник основателю ВЧК прекрасен, но его возвращение — слишком опасно (подробности).

Феликса вновь хотят видеть на Лубянке

За возвращение памятника Дзержинскому "на родину" выступили писатели, журналисты, блогеры (подробности).

Надо ли возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку: Ворсобин и Стешин поспорили

Корреспонденты kp.ru приводят свои "за" и "против" переноса монумента основателя ВЧК из "Музеона" в самый центр Москвы (подробности).