Импичмент в США: что это такое и как он проводится в 2021 году

Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, которого пытаются «свалить» второй раз Фото: REUTERS

Нынешняя, уже вторая, попытка объявить импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу, причем «задним числом», в случае успеха станет небывалым юридическим казусом.

В Конституции США прописано, что Конгресс может «отстранить президента до окончания срока в связи с госизменой, взяточничеством и другими тяжкими преступлениями и злоупотреблениям властью». Про бывших руководителей государства там нет ни слова.

Но в 2021-м году Конгресс, по крайней мере демократическая его часть, попытается. Рассказываем, как может быть реализован импичмент в США в 2021 году.

ИСТОРИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Вообще-то порядок отстранения лидера государства от власти прописан в законах и отработан на практике. Тут никаких неожиданностей быть не может.

Начинается все с юридического комитета Палаты представителей — это нижняя палата парламента США. Он готовит бумаги и выносит на голосование членов палаты список обвинений: за какие, собственно, грехи, президента нужно лишить власти. Разумеется, этому предшествует бурная дискуссия.

Когда все обвинения составлены, проводится голосование. Достаточно простого большинства по любой претензии, чтобы запустить маховик импичмента. Это означает, что президент официально обвинен в неких прегрешениях, но пока еще не отстранен от власти.

Его судьбу решают в верхней палате парламента США — Сенате. На время он превращается из законодательного органа в настоящий суд. Члены палаты представителей, которые между собой уже договорились, что президент виновен, и его следует «уволить», берут на себя роль прокуроров, главе государства позволено нанять адвокатов, которые представляли бы в этом процессе его интересы. А сенаторы выступают в качестве присяжных, которым нужно выслушать обе стороны и принять решение. Чтобы отстранить президента США от должности, нужны голоса двух третей таких присяжных, то есть сенаторов.

Процедура неплохо обкатана, хотя ни одного американского лидера так от власти и не отстранили. В 1868 году Эндрю Джонсона оправдали по обвинениям в незаконной отставке военного министра, в 1999-м Билл Клинтон вышел сухим из воды после скандала с Моникой Левински. Да и сам Трамп в этом вопросе уже стрелянный воробей: его пытались лишить должности по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в попытке дискредитировать будущего оппонента на выборах Байдена. Выгнать с позором могли в 1974-м Никсона, когда разразился Уотергейтский скандал, но он предусмотрительно ушел в отставку до начала слушаний в Сенате.

ВТОРОЙ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, которого пытаются «свалить» второй раз. Новые обвинения запустили в след уходящему президенту 13 января 2021 года, ровно за неделю до окончания его полномочий, палата представителей конгресса США вынесла ему импичмент 232 голосами за и 197 против.

На этот раз члены палаты представителей сочли его крайним в истории с массовыми беспорядками в Вашингтоне 6 января 2012 года. В этот день парламентарии утверждали итоги президентских выборов, в которых Трамп проиграл и результаты которых до этого всеми силами оспаривал в судах разных инстанций. А 6 января он созвал в Вашингтоне митинг своих сторонников, выступая на котором призвал их «идти на Капитолий».

Толпа послушалась и скоро не только окружила здание Сената, но и смогла пробраться внутрь. В результате попытки штурма погибло четверо протестующих и один полицейский, по факту беспорядков было заведено более 160 уголовных дел, а Джо Байден все равно был утвержден в должности.

Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу, а сами беспорядки окрестили чуть ли не самым страшным событием с 11 сентября, когда террористы атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке. Собственно, штурм Капитолия тоже посчитали актом терроризма — только внутреннего.

Запоздалое осуждение Трампом беспорядков, спровоцированных его заявлениями об «украденных выборах», ситуацию уже не изменило.

И вот теперь Сенат рассматривает импичмент «задним числом», уже после ухода президента с поста — случай в США, да и во всем мере, уникальный. Особенно если учесть англосаксонские корни «прецедентной» американской правовой системы.

Адвокаты Трампа пытаются апеллировать к тому, что он лично не участвовал в мятеже, не призывал к захвату Капитолия и вообще указывают на то, что осуществление этой процедуры уже после ухода их клиента с поста, неконституционно.

Так в чем же выгода для демократов? Все дело в том, что если Трамп все же будет осужден, то Сенат сможет провести отдельное голосование за запрет для Дональда Трампа когда либо вновь занимать государственные должности. То есть вычеркнуть его имя из политического будущего США.

А уходить из большой политики он явно не собирается. Открыл свой офис во Флориде, где собирает жалобы от народа. По слухам, даже подумывает создать собственную партию, чтобы разбавить гегемонию демократов и республиканцев.

Чем все это закончится мы узнаем уже очень скоро - рассмотрение дела в сенате по существу намечено на 9 февраля 2021 года. Для подтверждения импичмента нужно 67 голосов сенаторов, то есть демократам не хватает голосов 17 республиканцев.

ПОДКАСТ

Как Трамп расколол Америку. Итоги президентства

Сколько из предвыборных обещаний он воплотил в жизнь? Является ли он расистом? За что уважает Путина? И выберут ли его снова? (слушать)