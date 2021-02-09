Российская оппозиция получила инструкции от НАТО: Оттепели не ждать!

Леонид Волков, «направляющий» протестные акции в России из-за границы, 4 февраля объявил о прекращении митингов до весны Фото: Александр ГЛУЗ

Руководитель региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, «направляющий» протестные акции в России из-за границы, 4 февраля объявил о прекращении митингов до весны. Дескать, репрессии властей столь жестоки, что подвергаются опасности сотни и тысячи сторонников получившего реальный срок «борца с коррупцией».

А через четыре дня, ссылаясь «на многочисленные просьбы» сторонников, объявил об отказе от протестных каникул и призвал к новой акции - 14 февраля. Она, заявил он, «будет гораздо хитрее», чем предыдущие.

Что же судьбоносное случилось за это время, что лидеры оппозиционеров решили не ждать, когда наступит оттепель?

Оказывается, 8 февраля в Брюсселе на базе постпредства Польши при ЕС прошла двухчасовая видеоконференция представителей стран Евросоюза, США, Великобритании и Канады с соратниками Навального - Волковым и исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ашурковым.

По данным агентства Reuters, обсуждалась политика в отношении России, в том числе санкции. Итог онлайн-совещания, озвученный Волковым без ссылок на него, разумеется, - решение возобновить протесты и несанкционированные акции против российских властей.

Спикер МИД РФ Мария Захарова так прокомментировала это событие в эфире Первого канала:

- Как ты это ни прикрывай но это встреча с агентами влияния для дестабилизации ситуации в суверенном государстве, по-другому это нельзя называть. Страны ЕС, плюс США, плюс Британия — это уже немного не ЕС, это уже НАТО. Так что они (Волков и Ашурков - Ред.) встречались вчера с натовцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им просто четко объяснили: никакой весны и лета ждать не надо и нужно продолжать раскачивать ситуацию.

Так что Волков, получается, лишь озвучил поступившую от «кураторов» команду: Никаких перекуров! Передышки режиму не давать!

Сам оппозиционер уверяет, что речь на онлайн-вечере шла о «санкциях против кошельков и пропагандистов, ближайшего окружения и опор Владимира Путина». Но его призыв устроить в субботу антиправительственную «хитрую» бузу с этим явно не вяжется.

Цель возобновления протестных акций очевидна - не сбавлять давления на власти и подбрасывать для западных СМИ картинки и истории про то, как «кровавый режим» терзает своих противников. Здесь уместно увидеть и связь с «проваленной» миссией в Россию главного дипломата ЕС Борреля: раз он не сумел обеспечить необходимый градус давления на Москву дипломатическими средствами, пора задействовать подручный протестный ресурс.

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