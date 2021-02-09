Как британская компания отсудила у обычного россиянина 4 млн долларов и что теперь ему делать

Обычный москвич, живущий с семьей в маленькой однушке, должен британской компании сумму, которую он может заработать за 1000 лет Фото: Shutterstock

- Неужели по мне можно сказать, что я хоть раз видел такие деньги? – недоумевает 54-летний москвич, на которого недавно рухнула новость: британская компания отсудила у него около 4 млн долларов. За международные финансовые махинации.

Как уже писала «Комсомолка», Михаил (имя изменено) живет в маленькой «однушке» в московском Тушино с женой, двумя детьми и 92-летней мамой. Недавно Михаил решил продать машину, чтобы купить жилье побольше. Тут-то и выяснилось, что все его имущество арестовано.

Михаил начал разбираться и обнаружил в почтовом ящике просроченную повестку в суд, куда его вызывали ответчиком.

- Оказалось, представители британской компании «БензикрайХолдингз» хотят взыскать с меня 2 787 427 долларов и 435 420 евро, и еще проценты на эти суммы, которые я якобы им не вернул с 2013 года, - рассказывает Михаил.

Якобы Михаил, работая менеджером компании «Гранвуд Системс Лимитед», получил крупную сумму на покупку техники. А потом перевел деньги на счет своей фирмы в Латвии.

- Я никогда не работал менеджером и о компании такой не слышал даже, в Великобритании никогда не был, а в Латвию очень давно ездил туристом пару раз, - утверждает Михаил.

Москвич нанял адвоката и готовит апелляцию на решение суда. И пытается понять, как могло получиться, что небогатого человека, который ютится на 32 квадратных метрах с большой семьей, обвиняют в махинациях на миллионы долларов. Мы тоже обратились к юристу с вопросом, как такое могло быть.

- Ситуация очень странная. Согласитесь, бессмысленно подавать иск на огромные деньги к человеку, у которого их заведомо нет, - говорит юрист Сергей Крылов, генеральный директор Лиги защиты должников. - Я знаю много историй, когда у людей отсуживали деньги за злоупотребления, к которым они якобы не имели отношения. А потом выяснялось, что судили их по делу и они действительно виновны.

Если суд действительно признал российского гражданина виновным, то это произошло не на пустом месте. Это может означать, что правоохранительная система Великобритании расследовала дело, нашла в его действиях состав преступления и только после этого подавался иск о взыскании с него денежных средств.

Не исключено, что герой вашей публикации сам стал жертвой мошенничества. Возможно, кто-то зарегистрировал в Великобритании компанию, от ее имени сфальсифицировал постановление суда и под вымышленным предлогом пытается забрать у человека деньги, чтобы вывести их в офшорную зону.

- Но ведь имущество арестовано, значит, суд все-таки был?

- Судебные приставы арестовывают имущество по факту, получив документ из суда. Но это лишь конец истории. А с чего все началось? Вот в этом направлении и нужно направить усилия. Если россиянин действительно не виноват, первым делом ему нужно написать заявление в полицию. Также ему нужно обратиться в службу судебных приставов и получить исполнительный лист. Затем обратиться в суд, где проходило заседание, и получить все необходимые документы. После этого и станет ясно: какие основания были для иска и был ли вообще суд.

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