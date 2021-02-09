"Пустое место - это глупо": что должно стоять на Лубянской площади

Вопрос дня: А что, на ваш взгляд, должно стоять на Лубянской площади? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Cергей СТАНКЕВИЧ, бывший советник президента Ельцина:

- Я руководил демонтажом Дзержинского в 1991-м. Когда толпа хотела памятник повалить и разбить, могли быть жертвы. Я тогда нашел кран и трейлер. И уговорил толпу цивилизованно снять монумент и увезти. Сейчас же предлагаю не трогать Лубянскую площадь ближайшие лет 20. Давайте пройдем период исторической турбулентности. А лет через 20 граждане спокойно решат этот вопрос - без гражданской войны и, может, даже без референдума.

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник внешней разведки в отставке:

- Как человек, полжизни отдавший этому «профсоюзу», я сторонник того, чтобы вернуть Железного Феликса. Ведь на Лубянке лежит камень Соловецкий. Но он же в память о погибших не по вине Дзержинского.

Сергей ТКАЧЕНКО, экс-глава НИИ Генплана Москвы:

- Пустое место - это глупо. Это беспомощность архитектурная, градостроительная, пластическая. Должна быть доминанта в центре Лубянской площади. Накануне Фестиваля молодежи и студентов 1957-го там было временное сооружение по мотивам «Старика Хоттабыча». Спросили бы меня - предложил бы что-то вневременное, касающееся истории России. Обелиск, который не протыкал бы небеса...

Тельман ГДЛЯН, экс-старший следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре СССР:

- Надо восстановить справедливость. Что, людям из «пятой колонны», что ли, ставить, памятник на Лубянке? Пусть вспомнят, что Феликс Эдмундович сделал для миллионов беспризорников и что он сделал для экономики страны. Много ли сейчас таких совестливых, патриотически настроенных? Когда я в 91-м увидел, как разъяренная толпа свергала памятник, у меня первая мысль была - рвануть туда, прекратить вандализм.

Алексей ЛИДОВ, академик Российской академии художеств:

- Я категорически против возвращения памятника Дзержинскому. Это символ репрессий и режима большевиков. Фонтан там был бы оптимален. Но незачем восстанавливать то, что было в XIX веке. Фонтан же был маленьким, а сейчас желательно что-то повыше, более монументальное.

Алексей КУДЕЛИН (Вася Ложкин), художник:

- Там должен стоять памятник Ивану Грозному! Он на Феликса смахивает. Не-е-ет, сам бы я эскиз такого памятника набросать не мог - есть другие достойные деятели искусств.

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