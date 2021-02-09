В 2020 было не до брака: россияне отгуляли мало свадеб и забыли про разводы

Создание семьи - серьезное решение, в том числе и в финансовом отношении Фото: Иван МАКЕЕВ

Росстат подвел официальную статистику: общее число бракосочетаний в стране за прошлый год сократилось сразу на 18,5% (с 950 до 770 тысяч).

Причины понятны: это все та же треклятая пандемия коронавируса, из-за которой загсы во многих регионах страны долго стояли закрытыми. Опять же число социальных контактов между людьми уменьшилось, да и вообще времена смутные, а создание семьи - серьезное решение, в том числе и в финансовом отношении. Вот и отложили многие марш Мендельсона до лучших времен.

Но есть и хорошая новость, даже две. Во-первых, число разводов тоже сократилось (на 9,1%), а во-вторых, как только мы все вернемся к нормальной жизни, можно ждать нового свадебного бума. Так что еще погуляем!