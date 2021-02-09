Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве мятежа Фото: REUTERS

В США происходит небывалое. Никогда раньше одного и того же главу государства не пытались отстранить от власти дважды. Больше того, никому до 2021 года и в голову не приходило, что можно объявить президенту импичмент уже после того, как он покинет Белый дом. Но Дональд Трамп так разозлил и своих оппонентов-демократов, и некоторых сторонников из Республиканской партии, что его подвергли второму импичменту.

Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве мятежа. Именно так демократы, выступившие инициаторами процесса, рассматривают события 6 января 2021 года. Что грозит Дональду Трампу после импичмента?

Напомним, сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий, где парламент утверждал итоги президентских выборов. На них Трамп уступил Джо Байдену, обвинил демократов в фальсификациях и отказался признать итоги голосования.

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА ХОТЯТ ВЫКИНУТЬ ИЗ БОЛЬШОЙ ИГРЫ

Предложение отстранить Трампа задним числом уже прошло нижнюю палату американского парламента — палату представителей. Теперь последнее слово за палатой верхней — Сенатом. Там у демократов с республиканцами полное равенство. А чтобы объявить импичмент, нужна поддержка двух третей сенаторов, то есть 67 из 100. Конечно, кое-кого из республиканцев Трамп тоже «достал», но немногие верят, что их наберется достаточно.

Эксперты сходятся во мнении — второй импичмент Трампа не просто способ наказать его за события 6 января. Он много раз заявлял, что не уйдет из политики. Миллиардер может взять 4-летнюю паузу и попробовать свои силы на следующих президентских выборах. Тем более, неизвестно, как пойдут дела у администрации Байдена: времена сейчас для Америки тяжелые.

Если Трампу будет объявлен, казалось бы, ни на что не влияющий импичмент задним числом, демократы наверняка поставят на голосование и вопрос о том, может ли Трамп занимать государственные должности, в том числе и президентское кресло.

ОСТАВЯТ БЕЗ ПОЧЕТНОЙ ПЕНСИИ?

Бывшие президенты США имеют целый набор пожизненных льгот. Например, им платят пенсию, равную годовой зарплате министра. Сейчас это 221 тысяча долларов (примерно 16,5 млн рублей), но цифру пересматривают каждый год. А еще оплачивают поездки, содержание офиса в любой точке США и даже после смерти экс-президента поддерживают его вдову материально. Хоронят, конечно, тоже по высшему разряду — за государственный счет.

Лишенный должности президент всех этих почестей и привилегий лишается. Правда, судя по всему, тут Трампу переживать не за что: до конца срока он досидел, стало быть и на пенсию заработал. По крайней мере, так считает большинство американских юристов — прецедентов импичмента задним число в истории не было.

Впрочем, даже с полным пакетом президентских льгот Трамп может угодить за решетку. Бывшие президенты теряют неприкосновенность, как только истекает срок их полномочий, так что их могут преследовать по закону, как любого рядового гражданина США. Тот же мятеж, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, вполне тянет на уголовное преступление. Впрочем, как говорят те же знающие юристы, доказать его в нестоящем суде будет в разы сложнее, чем в Сенате.

Зато в доказательстве налоговых преступлений американская система правосудия набила руку как следует. Весь срок президентства Трампа не утихал скандал, связанный с его налоговыми декларациями: миллиардер платил в казну очень уж мало. Нью-Йоркские прокуроры давно копают под Трампа и теперь наверняка захотят разобраться с ним в суде.

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