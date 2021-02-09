Ученые объяснили почему нарциссы поработили человечество

Если вы хотите стать руководителем, то надо развивать в себе черты, которые составляют тип личности отъявленного нарцисса Фото: Shutterstock

С утра до вечера нам твердят: будь скромным и честным, добрым и справедливым, проявляй требовательность к себе и уважай окружающих. Это, конечно, ваше дело брать на вооружение эту доктрину или нет. Только сразу скажу, с этим грузом моральных обязательств вы далеко по карьерной лестнице не продвинетесь.

Исследование, которые провели Паола Ровелли из Свободного университета Бозен-Больцано и Камилла Курнис из Политехнической школы Милана, доказывает: если вы хотите стать руководителем, то надо развивать в себе черты, которые составляют тип личности отъявленного нарцисса. То есть побольше думать о собственной значимости, поменьше считаться с интересами и чувствами окружающих, активнее манипулировать людьми и стремиться к авторитарной власти.

- Общепризнано, что нарциссизм это отличительная черта управленцев высшего звена, - говорит Паола Ровелли. - Поскольку эти люди являются наиболее важными лицами, которые принимают решения и несут ответственность за успехи и неудачи своих компаний, то изучение морального облика директоров стало горячей точкой в науке. Ведь важно понимать логику их мышления. До нас никто не изучал, как нарциссизм связан с карьерным ростом. Мы решили восполнить этот пробел.

Наши читатели знают немало звезд среди СЕО-управленцев, которые своим умением производить впечатление могут затмить даже Филиппа Киркорова. Как правило это технические миллиардеры - Павел Дуров, Илон Маск, Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, Джефф Безос, чьи физиономии появляются на обложках журналов едва ли не чаще, чем попы топ-моделей. Но в целях чистоты эксперимента итальянские исследовательницы сосредоточились не на звездах, а на офисных генералах и генералиссимусах второго эшелона. Паола и Камилла разработали специальную анкету, которая состояла из 35 вопросов, и разослали ее по электронной почте 3899 руководителям различных итальянских предприятий. Спустя какое-то время психологини получили 241 заполненную анкету (если выводы исследования в чем-то неверны, то в этом виноваты 93,82 процента руководителей, у которых не нашлось время и желания ответить). Затем исследовательницы изучили детали профессиональной биографии руководителей, участвовавших в исследовании. Их интересовало, как быстро те достигали командных высот и насколько долго топтались на подступах к ним, занимая должности не столь значительные.

- Анализ показал, что нарциссизм оказывает существенное влияние на скорость продвижения людей к вершинам служебной лестницы, - утверждают авторы исследования. - Шансы нарцисса стать большим начальником на 29 процентов выше, чем у человека не замеченного в самолюбовании. Причем нарциссы раньше становятся руководителями, чем их сверстники, у которых нарциссические черты не выражены.

Вероятно, люди вооруженные большими амбициями и непоколебимой уверенностью в себе с бОльшей энергией расчищают себе место под солнцем, где они смогут властвовать над другими. Однако, по мнению ученых такая явная связь между карьерным ростом и нарциссизмом вызывает беспокойство. Потому что этот тип личности связан с темной стороной нашего Я. И карьерный успех нарцисса порой дорого обходится, как владельцам бизнеса, так и его подчиненным.

Во-первых, честолюбивые и самовлюбленные руководители, которые вслед за Людовиком XIV полагают, что “Государство это я”, чаще замечены в финансовых махинациях, в уклонении от налогов и прочих криминальных деяниях.

Во-вторых, для сотрудников такой руководитель это иногда бич божий. Бессердечные нарциссы со спокойной душой занимаются самой бессовестной эксплуатацие подчиненных, выжимают из них все соки, делают круглые глаза, когда речь заходит об адекватной оплате, требуют беспрекословного подчинения и очень агрессивно относятся к тем, кто в состоянии дать отпор.

- Оказавшись у власти, нарциссы укрепляют свои позиции, увольняя всех, кто бросает им вызов, - объясняет Чарльз О'Рейли психолог Стэнфордского университета. - Их место тут же занимает толпа подхалимов и соглашателей, которые руководствуются не интересами дела, а личными мотивами и не испытывают никаких угрызений совести. О'Рейли ссылается на нравы царящие в ряде компаний знаменитой Силиконовой долины. И действительно, известно, что например, Стив Джобс любил публично унижать своих подчиненных.

Так что исповедовать традиционные добродетели может быть и правильно, но не всегда полезно с точки зрения построения карьеры. Но если вам совсем уж невмоготу делать гадости людям - добро пожаловать в компанию праведников!

Я БЫ В НАЧАЛЬНИКИ ПОШЕЛ…

В научной литературе перечислено пять качеств личности, которые обычно демонстрируют лидеры:

- экстраверсия (концентрация интересов на внешнем мире, экстраверты общительны, разговорчивы и энергичны)

- чрезмерная самоуверенность

- самолюбие

- доминирование

- авторитаризм

Проблема в том, что по утверждению психологов, все эти пять этих черт характерны для ярко выраженных нарциссов.