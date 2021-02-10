В Ленинградскую область придет метро: Александр Дрозденко представил транспортную стратегию региона до 2035 года

Губернатор Александр Дрозденко представил стратегию транспортного развития Ленинградской области до 2025 года. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко представил комплексную программу развития транспортной инфраструктуры региона до 2035 года. За 15 лет в области построят более тысячи километров новых дорог, возведут путепроводы, тоннели, речной вокзал и протянут линию метрополитена. О дорожных планах региона губернатор рассказал заместителю правительства РФ Марату Хуснуллину в рамках заседания координационного совета по развитию транспортной системы Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В заседании также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров.

За 15 лет в регионе будет построено более 1000 километров новых дорог. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

- Дорожное и транспортное будущее агломерации Ленинградской области и Санкт-Петербурга обсудили сегодня на координационном совете. Речь идет о программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на 15 лет, - прокомментировал итоги заседания Александр Дрозденко. - Только цифры: запланировано строительство 88 участков федеральных, региональных и муниципальных дорог - почти 1000 километров. Появятся 147 новых путепроводов, 41 развязка, 2 тоннеля, 3 транспортно-пересадочных узла. Планируется продление метро в область, речной вокзал и новые причалы.

В ходе совещания Александр Дрозденко обозначил первоочередные задачи: на начальном этапе будет построено и реконструировано более 60 дорог федерального и регионального значения.

В 2025 году в ленинградском районе Кудрово появится станция метро, которая свяжет регион с Санкт-Петербургом. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

- Первый горизонт планирования — до 2025 года — целиком сосредоточен именно в границах агломерации, - подчеркнул губернатор Ленинградской области. - Мы просим федеральное правительство поддержать реализацию наших дорожных и транспортных проектов: это необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья.

Основное внимание в ближайшие четыре года будет уделено транспортной инфраструктуре в самых бурно развивающихся районах, прилегающих к Санкт-Петербургу. До 2025 году будет простроено продолжение Пискаревского проспекта в обход Мурино, появятся новые дороги на направлении Всеволожск – Мурино, будет закончено формирование новых подъездов к городу Всеволожск, а также строительство подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Кудрово» (развязка с Мурманским шоссе).

Одновременно с этим предлагаются реконструкции подъезда к Заневскому посту в Кудрово, Колтушского шоссе, Центральной и Областной улиц в Кудрово, и участка магистрали от Санкт-Петербурга до поселка имени Свердлова вдоль Невы.

Один из самых важных для ленинградцев и жителей Северной столицы проектов – строительство в области станций метрополитена. На первом этапе линия подземки свяжет с Санкт-Петербургом район массовой застройки Кудрово. Сегодня здесь проживает более 50 тысяч человек, это одно из наиболее динамично развивающихся мест Ленинградской области. Планируется, что одноименная станция метро Кудрово начнет свою работу в 2025 году. Ранее власти Ленобласти и Санкт-Петербурга обратились к правительству РФ с просьбой выделить средства на строительство линии подземки из федерального бюджета. Регионы рассчитывают получить на завершение совместного проекта около 60 млрд рублей.

Александр Дрозденко рассказал, какие объекты будут построены в первую очередь до 2025 года

На заседании также обсудили судьбу одного из самых перспективных транспортных проектов ближайшего будущего – высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Она протянется по территории Ленинградской области с подходом к Великому Новгороду. Проектные работы стартовали в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что трасса будет построена к 2027 году. По новой железнодорожной магистрали будут ходить составы, способные развить скорость до 350-400 километров в час. А, значит, домчатся из Санкт-Петербурга до Москвы можно будет всего за полтора часа. По оценкам экспертов, строительство магистрали даст новый импульс для расширения пригородных железнодорожных перевозок и создаст рабочие места сразу в шести регионах России.

Вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам совещания одобрил комплексный план развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области и Санкт-Петербурга, однако предложил его доработать.

- Главный вопрос – это создание единой интеллектуальной транспортной системы, которая должна быть взаимосвязана между двумя субъектами, - подчеркнул Марат Хуснуллин. - Благодаря такой системе можно добиться увеличения пропускной способности уже существующей транспортной инфраструктуры на 10-15 процентов.