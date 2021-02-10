Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ленинградскую область придет метро: Александр Дрозденко представил транспортную стратегию региона до 2035 года

За 15 лет ленинградцы построят более тысяч километров новых дорог
Ксения БОГДАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Губернатор Александр Дрозденко представил стратегию транспортного развития Ленинградской области до 2025 года. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Губернатор Александр Дрозденко представил стратегию транспортного развития Ленинградской области до 2025 года. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко представил комплексную программу развития транспортной инфраструктуры региона до 2035 года. За 15 лет в области построят более тысячи километров новых дорог, возведут путепроводы, тоннели, речной вокзал и протянут линию метрополитена. О дорожных планах региона губернатор рассказал заместителю правительства РФ Марату Хуснуллину в рамках заседания координационного совета по развитию транспортной системы Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В заседании также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров.

За 15 лет в регионе будет построено более 1000 километров новых дорог. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

За 15 лет в регионе будет построено более 1000 километров новых дорог. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

- Дорожное и транспортное будущее агломерации Ленинградской области и Санкт-Петербурга обсудили сегодня на координационном совете. Речь идет о программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на 15 лет, - прокомментировал итоги заседания Александр Дрозденко. - Только цифры: запланировано строительство 88 участков федеральных, региональных и муниципальных дорог - почти 1000 километров. Появятся 147 новых путепроводов, 41 развязка, 2 тоннеля, 3 транспортно-пересадочных узла. Планируется продление метро в область, речной вокзал и новые причалы.

В ходе совещания Александр Дрозденко обозначил первоочередные задачи: на начальном этапе будет построено и реконструировано более 60 дорог федерального и регионального значения.

В 2025 году в ленинградском районе Кудрово появится станция метро, которая свяжет регион с Санкт-Петербургом. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В 2025 году в ленинградском районе Кудрово появится станция метро, которая свяжет регион с Санкт-Петербургом. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

- Первый горизонт планирования — до 2025 года — целиком сосредоточен именно в границах агломерации, - подчеркнул губернатор Ленинградской области. - Мы просим федеральное правительство поддержать реализацию наших дорожных и транспортных проектов: это необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья.

Основное внимание в ближайшие четыре года будет уделено транспортной инфраструктуре в самых бурно развивающихся районах, прилегающих к Санкт-Петербургу. До 2025 году будет простроено продолжение Пискаревского проспекта в обход Мурино, появятся новые дороги на направлении Всеволожск – Мурино, будет закончено формирование новых подъездов к городу Всеволожск, а также строительство подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Кудрово» (развязка с Мурманским шоссе).

Одновременно с этим предлагаются реконструкции подъезда к Заневскому посту в Кудрово, Колтушского шоссе, Центральной и Областной улиц в Кудрово, и участка магистрали от Санкт-Петербурга до поселка имени Свердлова вдоль Невы.

Один из самых важных для ленинградцев и жителей Северной столицы проектов – строительство в области станций метрополитена. На первом этапе линия подземки свяжет с Санкт-Петербургом район массовой застройки Кудрово. Сегодня здесь проживает более 50 тысяч человек, это одно из наиболее динамично развивающихся мест Ленинградской области. Планируется, что одноименная станция метро Кудрово начнет свою работу в 2025 году. Ранее власти Ленобласти и Санкт-Петербурга обратились к правительству РФ с просьбой выделить средства на строительство линии подземки из федерального бюджета. Регионы рассчитывают получить на завершение совместного проекта около 60 млрд рублей.

Александр Дрозденко рассказал, какие объекты будут построены в первую очередь до 2025 года

Александр Дрозденко рассказал, какие объекты будут построены в первую очередь до 2025 года

На заседании также обсудили судьбу одного из самых перспективных транспортных проектов ближайшего будущего – высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Она протянется по территории Ленинградской области с подходом к Великому Новгороду. Проектные работы стартовали в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что трасса будет построена к 2027 году. По новой железнодорожной магистрали будут ходить составы, способные развить скорость до 350-400 километров в час. А, значит, домчатся из Санкт-Петербурга до Москвы можно будет всего за полтора часа. По оценкам экспертов, строительство магистрали даст новый импульс для расширения пригородных железнодорожных перевозок и создаст рабочие места сразу в шести регионах России.

Вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам совещания одобрил комплексный план развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области и Санкт-Петербурга, однако предложил его доработать.

- Главный вопрос – это создание единой интеллектуальной транспортной системы, которая должна быть взаимосвязана между двумя субъектами, - подчеркнул Марат Хуснуллин. - Благодаря такой системе можно добиться увеличения пропускной способности уже существующей транспортной инфраструктуры на 10-15 процентов.

КАРТИНА ДНЯ