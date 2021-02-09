«Я сделал прививку. Не могу подвести коллег!»: Максим Аверин – о коронавирусе, врачах и «Склифосовском»

Максим Аверин на экранах в 8-м сезоне «Склифосовского». А снимается уже в 9-м сезоне, перед началом съемок актер вакцинировался «Спутником V», чтобы работать без перерывов Фото: Телеканал "Россия"

Идут съемки уже девятого сезона сериала «Склифосовский». А в это время – каждый вечер на канале «Россия» премьерный восьмой сезон известного сериала о врачах. Исполнитель главной роли доктора Брагина артист Максим Аверин поделился мыслями о работе и актуальных актерских проблемах. Полную версию интервью можно посмотреть бесплатно на платформе smotrim.ru.

О вакцинации от коронавируса

- Рано или поздно мы все к этому придем. И слава Богу, что наука не стоит на месте. И есть замечательные врачи, которые работают над этим. Я сделал себе прививку. Объясню почему. Возвращается мало-мальски гастрольная деятельность, она занимает 60% моей жизни. Поездки по необъятной родине, также я объездил весь мир со спектаклями. Если вдруг я заболею, то нарушится огромная машина кинопроизводства, в театре понадобятся замены. А эта жизнь огромного количества людей, с которыми я работаю. Не могу их подвести. Я много общаюсь с людьми – не все же такие бдительные и следят за здоровьем. Я должен обезопасить себя, близких и родных. Думаю, в какой-то момент вакцинироваться должны будем все мы.

О здоровье

- Что касается российских людей – мы совершенно безалаберны к собственному здоровью. Вы покупаете машины в кредиты, делаете им ТО – боитесь его просрочить. Почему вы думаете, что ваш «мотор», который тоже требует обслуживания не заслуживает такого же внимания. Пандемия открыла новые вещи – без много оказывается можно жить. Мы тратим впустую жизнь. А сама жизнь и является самым бесценным на свете. Все люди в поисках какого-то счастья, будущего. Живут с синдромом отложенного счастья. Не понимая, что счастье – это сегодняшний день: когда вы проснулись, рядом любимые, идете на работу. Я этот принцип для себя освоил и живу по нему. Да, бывает жизнь подбрасывает новые испытания, но от этого она не становится мне в тягость. Мне кажется меня люди и полюбили за то, что я верю в лучшее. Я верю, что жизнь как чудо.

О работе

- Хочу сделать сейчас спектакль «Малыш и Карлсон». Пришел к Александру Ширвиндту (худрук Театра сатиры, где идет спектакль – прим. Авт.) и сказал: «Александр Анатольевич, пора обновить. У меня есть задумки, как это оформить». И хочу сам сыграть Карлсона, надо его осовременивать. Мне кажется эта крутая роль. Мне нравится, что могу быть разным, а не сидеть: «Ох, я такой серьезный артист!» Я должен быть разным… Не могу все время ждать звонка от Никиты Михалкова. Так можно просидеть всю жизнь, а вдруг у него нет планов на меня: хотя считаю, что я абсолютно его артист. У меня мечта с ним поработать… Работаю много на ТВ, и продолжаю. Параллельно снимаюсь в фильмах. Сейчас у меня период исторических фильмов, надеюсь скоро выйдет фильм, где играю Петра I.

Доктор Олег Брагин в исполнении Аверина продолжает спасать людей Фото: Телеканал "Россия"

О «Склифосовском»

- Этот сезон затрагивает темы, которые важны сейчас как никогда. Показать ситуации, когда человек оказывается один на один с болезнью… В «Склифосовском» очень благодатная почва. Поскольку врачи – это любимая тема нашего народа. Плюс для меня главная похвала, когда профессионалы оценивают. Мои знакомые врачи говорят: «Ух! Мы смотрим, вспоминаем, как мы там в ординаторской…» Эта оценка, которая для меня настоящее счастье. Пока есть сюжет – снимаем. Тем более, что сейчас наша новая реальность связанна с пандемией, врачами. Наверняка и эта тема поднимется в будущем в нашем сериале.

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