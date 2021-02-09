Мария Максакова: "Мама, я сделала все, чтобы до тебя достучаться"

Мария обвинила свекровь в том, что та стала плохо говорить о Денисе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В очередном выпуске ток-шоу «Пусть говорят», в котором обсуждались семейные коллизии певицы Марии Максаковой, ведущий программы Дмитрий Борисов предложил ей обратиться к матери, актрисе Людмиле Максаковой. Людмила Васильевна отказывается общаться с дочерью, когда та пришла к ней на спектакль в Театр им.Вахтангова. Народная артистка РСФСР не пустила дочь в свою гримерку.

«Дорогая мама, я очень тебя люблю. Ты мне подарила жизнь, именно ты меня воспитала такой, какой бы сама хотела быть. Я совсем не умею врать и лицемерить. Мне кажется несправедливым, когда ты мне пишешь, что раньше я была хорошей маленькой девочкой, а сейчас стала нехорошей взрослой. Я не могу опять стать маленькой девочкой. Думаю, что это ненормальное требование. Я сделала все, чтобы до тебя достучаться. Если у меня не получится, я смирюсь — и все», — сказала Мария Максакова утирая слезы.

В этой программе обсуждались многие темы.

«Маша, ты любишь только себя, людей ты не любишь и не уважаешь, я тебя раскусила, - раскрыла глаза на характер Марии Максаковой ее свекровь, 72-летняя Людмила Николаевна Вороненкова. Пожилая женщина хочет увидеть своего внука Ванечку, но Мария не позволяет им встречаться.

По словам Людмилы Николаевны, пока был жив Денис Вороненков, Маша была хорошая, даже пела в телефон свекрови. Через полгода после его смерти она сильно изменилась. В ответ Мария обвинила свекровь в том, что та стала плохо говорить о Денисе. Якобы мать называла своего сына преступником. В одной телепередаче Людмила Николаевна рассказала, что когда-то он был очень хорошим сыном, отлично учился, пока не уехал в Москву, пока не появились большие деньги. На упреки матери, он говорил ей: «надо уметь жить».

Обсуждались аферы с имуществом Вороненкова и Максаковой. Сейчас Мария пытается вернуть свою квартиру на Краснопресненской набережной, которую сама же подарила своему фиктивному мужу Далхату Халаеву из Нальчика. Эту элитную квартиру Далхат переоформил на своих земляков, которые обещали ему деньги, но потом якобы его обманули.

И сейчас, чтобы вернуть квартиру Марии Максаковой надо пройти психолого-психиатрическую экспертизу и доказать, что в момент заключения сделки она не совсем отдавала себе отчет в своих действиях.

На сегодняшний день у нее с Далхатом Халаевым дружеские отношения, они объединились в борьбе за имущество.

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