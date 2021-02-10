Китайцы расположились на марсианской орбите

«Тяньвэнь-1» успешно вышла на орбиту Марса Фото: EAST NEWS

Межпланетная станция «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небесам» в переводе с китайского), запущенная 22 июля 2020 года, успешно вышла на орбиту Марса. На борту станции – спускаемая платформа и марсоход. Они пробудут на орбите до конца апреля – китайцы почему-то медлят с посадкой. Возможно, всё ещё выбирают район. Но по предварительным данным, аппарат направят на равнину Утопия – туда, где находится американский ровер Opportunity, или – восточнее, поближе к Spirit и Curiosity.

Если миссии будет и дальше сопутствовать успех и аппарат удастся мягко посадить, то Китай станет второй «марсианской» страной. Пока благополучно доставляли на поверхность Марса работающие устройства и механизмы лишь США. В 1971 году советская станция «Марс-3» вроде бы села, но отключилась через несколько секунд. Аппараты Европейского космического агентства вообще не вышли на связь, а зонд «Скиапарелли» разбился при посадке в лепешку.

Снимок Марса, который китайская межпланетная станция сделала на подлете. Им почему-то все восхитились.

Революционных открытий от миссии «Тяньвэнь-1» никто не ожидает. Китайцы и сами не скрывают, что считают главной задачей посадку марсохода и его поездки по окрестностям. Хотя научные исследования, конечно, запланированы. Марсоход оборудован телекамерами, георадаром, способным «заглянуть» на 100 метров в недра, детектором магнитного поля, приборами для анализа проб грунта и метеостанцией.

Схема полета «Тяньвэнь-1».

В прошлом году к Марсу стартовали сразу три аппарата: «Вопросы к небесам», «Надежда» Объединенных арабских эмиратов и американская межпланетная станция с марсоходом Perseverance (Настойчивость) на борту.

Арабы обогнали всех, вторым прибыли китайцы, 18 февраля ожидаются американцы, которые высадятся на Марс все же раньше – что называется, с ходу. «Надежда» так и останется на орбите. Россия в этих «соревнованиях» не участвует.