«Что за необходимость иметь четыре дачи? Их построить за четыре года перестройки? Вот где нравственное начало. Человек, который руководит государством, должен быть нравственно чист! А у него излишества, роскошь! Да еще не за свои деньги, не заработанные, за деньги народа построенные. Это безнравственно!»Нет, это не краткое содержание фильма Алексея Навального о «дворце Путина» (который на поверку оказался апарт-отелем бизнесмена Ротенберга). Это фрагмент дебатов между Борисом Ельциным и философом Александром Зиновьевым в 1990 году, когда будущий Президент России был, выражаясь современным языком, восходящей звездой советской оппозиции. Он рвался к власти с до икоты знакомыми лозунгами - борьба с привилегиями, обличение партии власти, угрозы вывести людей на улицы… Не случайно сегодня Навального, не скрывающего свои амбиции на высший пост, сравнивают с «молодым Ельциным».А корректно ли это сравнение? Все-таки за плечами у Ельцина внушительная карьера: и начальник важнейшей для страны Свердловской области, и первый секретарь Московского горкома партии, то есть по-нынешнему мэр столицы... А что за спиной у Навального?Вот давайте и посмотрим.В принципе при определенном стечении обстоятельств Алексей Навальный мог бы вполне стать лицом… украинской оппозиции. Сам блогер в 2013 году в интервью киевскому телеканалу «Интер» сказал, что он, «наверное, больше украинец по своим каким-то корням и генетике». Его отец Анатолий Навальный родился в Чернобыльском районе и окончил Киевское военное училище связи. Но после выпуска он получил назначение в Московскую область, где и познакомился со своей будущей супругой - лаборанткой в Зеленоградском НИИ микроприборов.Судя по редким интервью, которые давали родители оппозиционера, отец сменил четыре гарнизона, мать Людмила Ивановна работала то экономистом на деревообрабатывающей фабрике, то бухгалтером в воинской части мужа… Эти навыки ей пригодились позже, когда после увольнения мужа из армии в звании подполковника супруги решили открыть свое дело - Кобяковскую фабрику лозоплетения.В 2012 году фабрика фигурировала в уголовном деле «Ив Роше» (об этом ниже). Следствие подозревало, что через нее выводились украденные деньги. Однако… предприятие работает до сих пор. Изначально им поровну владели супруги Навальные и два их сына - Алексей и Олег (но Алексей позже отказался от своей доли). Также родителям оппозиционера приписывают два продуктовых магазина в деревне Кобяково.Младший брат Алексея Навального Олег окончил Финансовую академию при Правительстве России, работал в Почте России, занимал должность 1-го заместителя гендиректора «EMS Почта России». Был осужден по делу «Ив Роше».Жена оппозиционера Юлия Навальная (в девичестве Абросимова) - коренная москвичка. Окончила факультет международных экономических отношений Плехановки, однако о ее трудовом пути ничего не известно. С будущим мужем познакомилась в отпуске в Турции и родила ему двоих детей - Захара и Дарью. Дочь поступила в американский Стэнфорд, утверждая, что не платит за обучение. Хотя этот факт ставится под сомнение скептиками, которые полагают, что за нее все же кто-то заплатил, так как по правилам вуза «иностранные студенты не имеют возможности получать финансовую помощь непосредственно от университета - этим занимаются сторонние организации».Мама Юлии работала в Минлегпроме. Отец - научным сотрудником НИИ. Он скончался в 1996-м.Судя по официальной биографии, Алексей Навальный в 1998 году окончил юрфак Российского университета дружбы народов. Однако ни одному журналисту не удалось найти ни одного однокурсника, который бы его вспомнил. Более того, попытки журналистов запросить соответствующие документы в самом вузе тоже не увенчались успехом. Ходили слухи, что он перевелся на заочную форму и даже был отчислен с первого курса - об этом заявляла Лина Кандакжи, преподаватель радиожурналистики в РУДН: «Этот вуз Навальный не закончил, был отчислен с первого курса, врунишка». В 2001-м он заочно освоил специальность «ценные бумаги и биржевое дело» на платном отделении в Финансовой академии при Правительстве РФ.А в 2010-м он проходил 6-месячный курс Yale World Fellows в американском Йеле. Это программа подается как подготовка «сети новых мировых лидеров», в которую ежегодно набираются 15 «одаренных людей со всего мира». Эти же курсы, к примеру, проходили такие «вундеркинды-революционеры» с антироссийским подтекстом, как Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили. Навальный же своим «повышением квалификации» в Йеле обязан видным деятелям российской оппозиции Гарри Каспарову и Евгении Альбац, которые отрекомендовали его как очень перспективного политика.В 2018 году российские пранкеры позвонили заму директора йельской программы Тимоти Стампу, и оказалось, тот очень гордится, что Навальный после их курсов стал «видным революционером».Еще будучи студентом, Навальный пытался стать бизнесменом, зарегистрировав парикмахерскую. Дело не пошло.Занимался закупками рекламы для партии СПС.Торговал ценными бумагами.Работал в области логистики и автомобильных перевозок.Играл на бирже (очень неудачно).Как правило, все компании, которые создавались при его участии, разорялись, банкротились и ликвидировались.Даже собственная адвокатская контора «Навальный и партнеры» не просуществовала больше года.К слову, и к статусу адвоката, полученному в Кировской области, всегда были вопросы. Оппозиционер крайне нервно и расплывчато реагирует на вопрос о том, где он получил юридическую практику. Впрочем, после дела о «Кировлесе» (о нем тоже отдельно - далее) этого статуса его лишили.А с июня 2012-го по февраль 2013-го Алексей Навальный по представлению бизнесмена Александра Лебедева, владевшего 15% акций «Аэрофлота», входил в совет директоров авиакомпании!Сегодня Навальный, по его словам, зарабатывает как индивидуальный предприниматель, сопровождая дела россиян в Европейском суде по правам человека. По опубликованной им в прошлом году декларации, в месяц он получает порядка 450 тысяч рублей. Что не очень вяжется с его расходами. Только за съемную четырехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Лира» на улице Автозаводской он, судя по публикациям в прессе, ежемесячно отдает по 200 тысяч рублей. А еще он вместе с семьей любит отдыхать за границей - в среднем по 10 поездок в год (если не брать прошлый коронавирусный).Навальный при этом не скрывает, что его деятельность спонсирует проживающий в США бизнесмен, президент инвесткомпании ВМТ Борис Зимин. Именно его фонд оплатил транспортировку Навального на медицинском самолете из Омска в Берлин.Сказать, что Алексей Навальный довольно ветреный в своих политических пристрастиях - это сильно поскромничать. Ураганом непомерных амбиций его заносило с одного полюса на другой, из крайности в крайность. Вчерашний ультралиберал вдруг становился махровым националистом, а затем снова перебегал в лагерь «демократов», не чураясь при этом помощи «Единой России».Состоя на руководящих должностях либерального «Яблока» в нулевые годы (в партии он был с 2000 по 2007 г.), блогер умудрялся ежегодно принимать участие в «Русских маршах» националистов и не стеснялся националистической риторики в своих выступлениях. При этом именно Навальный написал заявление на известного националиста Максима Марцинкевича (Тесака), потребовавшего слова на дебатах в клубе либералов. Навальный их модерировал и за хамские реплики Тесака на своем благородном собрании фактически отправил того за решетку.Изгнанный из «Яблока» «за нанесение политического ущерба партии», Навальный в 2007 году создает национал-демократическое движение «Народ», затем входит в коалицию с другими националистами, среди которых и скандальное в то время Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) под руководством Александра Белова (Поткина).Взгляды не помешали Навальному с мая по сентябрь 2009-го устроиться внештатным советником губернатора Кировской области, функционера Союза правых сил Никиты Белых (как не помешали эти взгляды и самому губернатору). А после поездки в Йель оппозиционер отходит от националистических речей (хотя и поддерживает акции с лозунгами «Хватит кормить Кавказ») и сосредоточивается на критике власти.После победы «Единой России» на выборах в Госдуму в 2011 году наш «герой», пожалуй, впервые заявляет о себе как о вожде всей оппозиции, на что она вообще-то ему никаких прав не делегировала. Но в ход, видимо, пошли навыки из Йельского университета. И Навальный с головой окунулся в протесты, которые выплеснулись на улицы в 2011 - 2012 годах. Вся эта движуха закончилась в мае 2012-го на Болотной площади, когда после массовых беспорядков возбудили десятки уголовных дел. Алексей все это время отделывался административными арестами.В 2013 году он повысил планку своих амбиций, заявив, что планирует стать Президентом России. А потренироваться решил на выборах мэра столицы. Обзывая «Единую Россию» партией «жуликов и воров», он одновременно принимает от нее помощь - подписи депутатов для регистрации кандидатом. И выборы… проигрывает, получив 27,24% голосов. Собянин тогда набрал 51,37%.В 2018 году, активно собирая деньги на свое «избрание президентом», Навальный устроил чес по всей стране. Хотя участвовать в выборах заведомо не мог из-за судимости.Все это время Навальный возглавляет Фонд борьбы с коррупцией - организацию, признанную «иностранным агентом». ФБК публикует в интернете свои расследования о чиновниках и бизнесменах, после чего биткоин-кошелек Навального сразу же пополняется. Что позволяет противникам оппозиционера утверждать: все эти расследования - заказные! А «доказательства» наполовину подброшены заказчиком, наполовину придуманы.Да и расследование «отравления» самого Навального, опубликованное в нескольких СМИ одновременно, связали со спецслужбами Запада.Есть популярная версия, что Навальный - засланный агент, цель которого - раскачать политическую ситуацию в России. Однако бытует мнение, что есть у него и влиятельные покровители внутри России. Иначе сложно объяснить те преференции, которые он получал, даже находясь на условном сроке.Об этом - в следующей главе.В 2009 году он с товарищами создал «Вятскую лесную компанию» («ВЛК») и, козыряя статусом советника местного губернатора Никиты Белых, вынудил руководство госпредприятия «Кировлес» продавать свою продукцию «ВЛК». Причем по очевидно заниженным ценам. После чего лес перепродавался уже по рыночным ценам. Компания Навального, по сути, была фирмой-прокладкой, что стало поводом для предъявления обвинения по статье «организация растраты чужого имущества». Ущерб оценили в 1,3 миллиона.Пикантности ситуации добавляло то, что суд шел параллельно предвыборной кампании, где Навальный метил в мэры Москвы. В итоге за 2 месяца до выборов суд выносит вердикт: 5 лет колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей. «Лесной барон» взят под стражу и препровожден в СИЗО. Либеральная тусовка поднимает скандал - оппозиционного кандидата упекли за решетку! Ведь приговор еще не вступил в силу, и шансы есть (если ты не простой смертный, конечно).И тут начинаются чудеса, не снившиеся ни одному уголовнику в России. Прокуратура вдруг говорит, что она вовсе и не настаивала на посадке Навального. И даже будет обжаловать это решение. И на следующий день «организатора растрат» отпускают под подписку о невыезде. И дают возможность участвовать в выборах. А потом и Кировский облсуд передумал, заменив реальный срок на условный.Европейский суд по правам человека позже постановил, что разбирательство дела Навального не было политически ангажированным, но его права были нарушены, и в российском законодательстве есть возможность пересмотра дела.Сказано - сделано. В 2017 году Кировский суд повторно приговорил Навального к 5 годам условно.Примерно такая же схема была и в другом уголовном разбирательстве, которое шло параллельно «Кировлесу». Только здесь уже статьи «мошенничество» и «отмывание». Все по «классике» - через кипрский офшор создается фирма-прокладка (опять?), через которую косметической компании «Ив Роше Восток» предлагается перевозка товаров по России. Почему не почтой, спросите вы? И тут на сцену выходит брат Навального Олег, который, напомним, работал главой департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП «Почта России». По версии следствия, именно он убедил руководство «Ив Роше» использовать услуги транспортной фирмы, которая на деле была пустышкой. Никакого транспорта у нее не было! Перевозками занималась компания знакомого Навальных.В итоге заказчик перечислил 55 миллионов рублей, из которых до перевозчика дошел только 31. А 19 миллионов, как утверждало обвинение, братья Навальные легализовали через фиктивные договоры аренды фирмами-однодневками помещений на родительской фабрике лозоплетения. Остальное просто потратили на себя.В 2014 году суд приговорил Олега к 3,5 года общего режима, а Алексея - на этот же срок, но… снова условно. Плюс 5 лет испытательного срока. В 2017 году за нарушения испытательного срока его продлили до конца2020-го. Нарушишь - сядешь. Собственно, что и произошло 17 января 2021-го. По условиям этого испытательного срока Навальный обязан был регулярно отмечаться в органах Федеральной службы исполнения наказаний. Однако систематически этим пренебрегал - в 2020 году (еще до отравления!) он 6 раз не явился на регистрацию. Не очень понятно, что мешало ФСИН посадить такого «рецидивиста» до всей его истории с «Новичком» и лечения в Берлине. Тем не менее законное основание для этого у нее было и тогда, и сейчас.Вот еще факты в копилку сторонников версии о влиятельных покровителях оппозиционера. В 2017 году, после того как Навального облили зеленкой, повредив глаз, он за сутки получил загранпаспорт и разрешение на выезд в Европу на обследование.Кстати, Алексей мог избежать и «отравления» в августе 2020-го, если бы соблюдал подписку о невыезде. Дело в том, что на Навальном висит еще одно уголовное дело - по клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Обличая «приспешников режима» из ролика о поправках в Конституцию, оппозиционер назвал их «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». Среди других уважаемых людей в этом ролике был и ветеран Игнат Артеменко. Ему стало плохо от таких оскорблений. Он подал в суд. На время лечения оппозиционера дело приостанавливалось, но теперь ему снова дали ход.А еще в конце 2020-го Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По мнению СК, Навальный с «иными лицами» потратил на личные нужды 356 миллионов рублей из 588 миллионов, пожертвованных на его проекты.Ну и на десерт, депутаты Госдумы призывают открыть на Навального дело по статье «госизмена» - за его онлайн-выступление в Европарламенте, где он призвал обложить граждан России новыми санкциями. И даже посоветовал, как лучше это сделать. Так что в ближайшие годы Алексею может стать совсем не до политики.Или снова покровители «порешают»?ТЕМ ВРЕМЕНЕМПридется Алексею присестьБлижайшие 2 года и 8 месяцев Алексею Навальному предстоит провести в колонии общего режима. Так решил Мосгорсуд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний. Причина - Навальный был до конца 2020 года на испытательном пятилетнем сроке по делу «Ив Роше», но не являлся отмечаться в инспекцию ФСИН по 2 раза в месяц, как это полагается. Даже за 2 случая такой неявки сразу переводят в колонию (только в прошлом году так за решетку загремели 11,3 тысячи человек). А у Навального скопилось больше 50 (!) таких нарушений.«Не исправился!» - отрезал на суде прокурор. И Навальному вернули 3,5 года первоначального приговора по «Ив Роше». Но с учетом проведенного им времени в СИЗО срок снизили до 2 лет 8 месяцев.И как тут ни спорь о политической подоплеке, но закон исполнен четко. Кстати, по отношению к Навальному - впервые. До сих пор ему удавалось выходить сухим из воды, даже став единственным в истории России гражданином, имевшим сразу 2 условных срока одновременно - по делам «Кировлеса» и «Ив Роше».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак Навальный отдыхал в Германии: персональный фитнес-тренер, вишневый торт и куча охранников«Приезжай, когда я буду президентом России», - заявил блогер на прощание своему инструктору (подробности).В «доме Навального» нашли «комнату для грязи» и «аквадискотеку»Журналисты проникли в особняк в Германии, где блогер снимал свой фильм о «дворце Путина» (подробности).Апелляции по делу или УДО: Сможет ли Навальный выйти на свободу раньше срокаЗаведующий кафедрой уголовного процесса юрфака МГУ им. Ломоносова Леонид Головко рассказал kp.ru о вероятности услово-досрочного освобождения блогера (подробности).\\"Неудобный сиделец\\": как Алексею Навальному подыскивают колониюДля всех он блогер и юрист, а для сотрудников ФСИН - профессиональный жалобщик (подробности).