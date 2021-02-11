Команда Джо Байдена: новый президент США собрал у себя женский батальон

Слева Байден с первой леди США Джилл. Справа - вице-президент Камала Харрис с мужем Дугласом. Он теперь, видимо, - певый вице-джентльмен США… Фото: U.S. Department of State/Wikimedia Commons

Самая известная для россиян персона, конечно же, свежеиспеченный пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Несколько лет назад она была у нас героиней шуток, анекдотов. Ее фамилия стала у нас синонимом «чуши».

Когда Байден озвучил фамилию своего пресс-секретаря, сторонники Трампа запустили в соцсетях компромат - фото Псаки в обнимку с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На голове Джен - ужас, ужас! - красовалась розовая шапка-ушанка с краснозвездной солдатской кокардой. Ратуйте, граждане! Четыре года, дескать, Трампа бездоказательно обвиняли в связях с Кремлем, раскручивали понапрасну «Рашагейт», а тут в самом сердце демпартии засел законспирированный русский агент!

Самая известная для россиян персона, конечно же, свежеиспеченный пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Демократическая пресса бросилась обелять рупор Белого дома. Издание USA TODAY провело целое расследование. Вывод: фотография подлинная. Сделана 13 января 2014 года в Париже, когда госсекретарь США Джон Керри вел переговоры с Лавровым по Сирии. Он подарил коллеге… две большие картофелины. Лавров в ответ вручил пресс-секретарю госдепа русскую шапку-ушанку. Между Москвой и Вашингтоном тогда царили мир, дружба, перезагрузка, демократы могли позировать в шапке с красной звездой, вынесла приговор USA TODAY.

Сейчас некоторые наши журналисты, политики удивляются: зачем, мол, Байден взял к себе эту скандальную недотепу?

Феминизм там правит бал

Зачем-зачем? Тенденция такая в кадровой политике нового американского президента. Феминизм, называется. Рыжеволосая Псаки - ее олицетворение.

Судите сами. Вице-президентом США впервые в истории страны стала Камала Харрис. Также впервые в Штатах важнейшее министерство финансов возглавила Джанет Йелен, а Национальную разведку - Эврил Хэйнс. С финансами понятно. Про Хэйнс скажу особо. Директор национальной разведки, помимо прочего, возглавляет разведсообщество США, куда входят известные всем ЦРУ, ФБР, всемогущее АНБ и еще 14 основных разведслужб Америки! Очень серьезный пост.

Байден отдал дамам также министерства внутренних дел, торговли, энергетики, жилищного строительства и городского развития. Ряд важных постов в администрации Белого дома на уровне членов кабинета и в правительственном аппарате: торговый представитель США, постоянный представитель США при ООН, директор административно-бюджетного управления и т. д. Впервые все семь членов отдела Белого дома по связям с общественностью - женщины, включая небезызвестную нам Псаки.

Кроме того, первый открытый трансгендер появился-таки в новом правительстве США. Замминистра здравоохранения Рэйчел Левин. Как и первый открытый гей - министр транспорта Питер Буттиджич, бывший офицер военно-морской разведки США. Он участвовал в президентской гонке 2020-го, но безуспешно. Пит «замужем» за школьным учителем Частеном Глезманом.

Вице-президентом США впервые в истории страны стала Камала Харрис Фото: REUTERS

Подсчитано, что минимум 24 дамы займут места в администрации Байдена (не все назначения еще сделаны). Такого прежде никогда не было.

Злые языки иронизируют, мол, новый президент прогнулся перед феминистками, агрессивными дамочками из #MeToo.

В начале выборной кампании сразу восемь женщин обвинили «сонного Джо» в былых секс-домогательствах. В штабе Байдена обвинения отвергли. Дескать, это только республиканец Трамп может хватать дам за разные места, а мы, демократы, не такие. Но осадочек остался. Харассмент сегодня за океаном - очень серьезное преступление. Что наглядно подтвердила печальная судьба голливудского режиссера с мировым именем Харви Вайнштейна, получившего за «шалости» 23 года тюрьмы. Чтобы «отмыться от грязных намеков», Байден, дескать, и набрал в Белый дом «женскую рать».

Третий срок Обамы

Позволю не согласиться с клеветниками. Байден всего лишь продолжает и развивает гендерную политику Барака Хусейна Обамы. В его президентство 16 женщин получили должности кабинетного (правительственного) уровня. При Трампе - всего 7. Мало того… Нынешние высокопоставленные дамы в Белом доме - в большинстве своем! - креатура Барака. Ту же Камалу Харрис открыто величают «Обама в юбке». Свежеиспеченного министра финансов Йеллен он назначал в 2010 году главой ФРС. Новый директор могущественной Национальной разведки Хэйнс в администрации Обамы была заместителем советника президента по национальной безопасности. Да та же Псаки, столь нелюбимая россиянами, с 2008 года прошла с Бараком огонь, воду и медные трубы.

Зачем Обаме расставлять своих людей при Байдене, спросите вы? Объясняю. После двух президентских сроков он по закону никогда не сможет в третий раз официально въехать в Белый дом. Хотя ему всего 59. Сил, энергии много. Лауреат Нобелевской премии мира явно хочет и дальше банковать в этом мире.

Вот и решил, похоже, рулить Штатами из-за кулис. Недаром активно участвовал в предвыборной кампании Байдена. Приставил к нему вице-президентом Камалу, которую назвал «самой красивой из генпрокуроров» (Камала прокурорила в Калифорнии). Основная конституционная функция вице-президента, напомню, заменить главу Белого дома в случае его смерти или других серьезных причин. Байдену уже 78, к тому же страдает деменцией.

Байден всего лишь продолжает и развивает гендерную политику Барака Хусейна Обамы Фото: REUTERS

В 2016 году Обама разрешил трансгендерам служить в армии. Трамп спустя год запретил. Байден одним из первых своих указов отменил запрет. Теперь изменившие пол американцы смогут служить в армии, как и представители других секс-меньшинств… Администрация Обамы решила заменить на 20-долларовой купюре физиономию президента Эндрю Джексона на портрет активистки движения за освобождение черных рабов Гарриет Табмен. Но не успела выпустить первую за сто с лишним лет в Штатах банкноту с женским лицом. Трамп, придя к власти, отложил вопрос аж до 2028 года. На днях Псаки объявила, что минфин вернулся к этому вопросу, «женская банкнота» скоро будет в обращении.

Есть и другие примеры, как Байден, едва войдя в должность, первым делом реанимирует законы, решения, проекты Обамы, порушенные Трампом.

Прижать Россию к стенке

Впрочем, нас больше должно волновать развитие отношений США и России при новом президенте. Первый сигнал из-за океана был весьма добрым. И недели не пробыв в Белом доме, Байден сам позвонил российскому коллеге и предложил продлить на пять лет Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекал 5 февраля. Без всяких условий. Ранее Москва предлагала это Трампу. Но тот обставил подписание такими немыслимыми условиями, что фактически похоронил договор. Миру грозила новая ядерная гонка. Байден же поступил ровно наоборот. Браво, господин президент!

СНВ-3 - все из той же серии «реанимация проектов Обамы». Это он десять лет назад подписал договор с Президентом России Дмитрием Медведевым. Теперь его продлили.

Но, если смотреть на ситуацию в целом, картина складывается не очень радостная.

Помнится, в 2009-м госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила Сергею Лаврову символическую кнопку «Перезагрузка» (не только шапками и картошкой обменивались наши главные дипломаты). Означавшую мир, дружбу, жвачку…

Увы, эта кнопка-символ сгорела при Обаме еще в 2014 году. При участии несравненной Джен Псаки. Куда ж без нее…

Пока в США новая администрация нацелена на то, чтобы припереть Россию к стенке.