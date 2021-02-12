Современная репродуктивная медицина делает возможным рождение детей даже после смерти отца. В мире есть истории, когда малыши появлялись на свет спустя 20 лет после гибели родителя с помощью ЭКО и суррогатного материнства. У нас тоже есть такие примеры. Москвичка Ламара Келешева стала бабушкой-мамой сразу четырех суррогатных внуков - двух пар двойняшек. Мы узнали, как сейчас складывается их жизнь.Ламаре Келешевой сейчас 67 лет. Она - этническая гречанка, родилась в Греции, а потом переехала в Москву. По специальности медик, автор десятков научных работ. В 1986 году была удостоена премии Ленинского комсомола.Поначалу и в личной жизни у нее все шло хорошо. Вышла замуж, супруги растили сына Мишу. В 2005 году 23-летнему Мише поставили диагноз «лейкоз» (рак крови). Три года Келешева самоотверженно боролась за сына. В 2008 году Михаил умер. Безутешная мать не видела смысла жить дальше. Но мысль о том, что у сына должно быть на земле продолжение, согревала. Перед проведением курса химиотерапии Михаил сдал сперму на хранение (так делается из-за высокого риска бесплодия после облучения).- Миша мечтал о большой семье, и я решила, что выполню его волю, - вспоминает Келешева. - Не все меня поняли, кто-то осуждал. Называли выжившей из ума. Говорили: зачем заводить ребенка? Чтобы он на тебя, старушенцию, смотрел?Средства на осуществление задуманного собрала многочисленная родня Келешевой. Сначала Ламара обратилась к репродуктологам в Грузии. Искали анонимных доноров яйцеклеток, суррогатных мам. За два года было пять попыток подсадки эмбрионов (соединяли сперматозоид умершего Михаила и донорскую яйцеклетку), но безуспешных. На это ушли все деньги. Надежда на осуществление мечты таяла.Ламаре посоветовали клинику в Донецке. Там, чтобы увеличить шансы, оплодотворили одновременно двух суррогатных мам. И обе забеременели - прижились все четыре эмбриона. Врачи предлагали заказчице, чтобы одна сурмама сделала аборт: четверых малышей поднимать непросто!«Никого убить не могу. Выращу всех», - отрезала женщина.В январе 2011 года на свет появились две пары двойняшек. Три мальчика и девочка. Девочку назвала Машей, как мечтал Михаил. Первого мальчика Феохарисом, как деда, другого - Иоанис (в честь Иоанна Крестителя). Имя умершего Миши получил малыш, который оказался наиболее похож на него.Муж Ламары был против «посмертных» внуков: говорил, дескать, дети останутся сиротами. После рождения детей Ламара с мужем развелась (у него появилась любовница, еще когда болел их общий сын).Звоню сегодня Ламаре - узнать, как дела.- Все у нас хорошо, детки растут, скоро уже десять лет будет, - говорит бабушка-мама. - Да, дети знают про своего папу, что родились после его смерти.- Они понимают, что родились благодаря процедуре ЭКО?- В целом да. Я им попыталась объяснить по мере возможности, насколько они могут это пока понять.- Вас они считают мамой?- Да. Называют мамой. А как иначе, когда их растишь с пеленок.- То, что их рожали сурмамы, они тоже знают?- Конечно. Я им объяснила, что мне много лет для родов.- Сейчас меня очень волнует то, что условия у нас стесненные, - продолжает Келешева. - Я с четырьмя детьми в двушке площадью 60 квадратов. Одна комната у нас спальня для всех. Я с детьми сплю в одной комнате. Но уже скоро нужно будет делать спальню для мальчиков. Нам бы трехкомнатную квартиру, но пока нет возможности ее получить. Может быть, напишу мэру просьбу, попробую. Я выходила на районный уровень. Они: да-да, посочувствовали, а результат нулевой. Другим, когда четверня рождается, сразу дают квартиры. А нам не дали. Возможно, потому что я не сразу оформила детей на себя. Были с этим проблемы (загс отказывался писать в графе «отец» имя умершего Михаила, а в графе «мать» - имя бабушки детей. - Ред.). Пока прошла через суды, все и забыли про нас.Эта квартира, в которой мы живем, принадлежит моему бывшему супругу. Поэтому я не могу ничего сделать - ни на улучшение пойти, ни обменять, ни продать, потому что квартира не моя. А он никак не передает права на квартиру детям. Хотя у нас с ним было много недвижимости. Мы вместе покупали все имущество в браке, но записано оно на мужа. Я с 1980 года замужем за ним была. И развелась только перед тем, как надо было оформлять детей.В конце 2011 года загс выдал мне четыре свидетельства о рождении, в которых в графах «отец» и «мать» стояли прочерки: внуки значились сиротами. По решению суда загс выдал новые свидетельства о рождении, в которых в графе «мать» значусь я. Раз я в графе «мама», а у меня есть муж, то в загсе отказывались понять, что родной отец - умерший наш сын! Чтобы оформить внуков на сына, мы официально с мужем развелись. Договаривались с супругом, что он со временем нам перепишет квартиру. Он пообещал, но обманул. Дети - его родные внуки от единственного ребенка! Но он даже знать их не желает. Ни разу их не видел и не звонил.- Государство помогает?- На детей платят пособия (как многодетной маме - по 18 тысяч рублей на каждого ребенка. - Ред.). Достаточно для того, чтобы поднимать детей.- Маткапитал получили?- Да. Но он один на четверых. Пока лежит. Вдруг понадобится на обучение. Считаю, что образование - это первое дело. Квартиру мы не сможем осилить только на пособиях и с маткапиталом. Кредитов не хочу брать. А просто на жизнь хватает.КСТАТИ«Родственники нам очень помогают»- Чем ваши дети интересуются?- Двое - Феохарис и Иоанис - готовятся к поступлению в физико-математический лицей. Сижу, занимаюсь с ними активно математикой, - рассказывает Ламара. - В этот лицей надо сдавать экзамены, там серьезный отбор. Поэтому приходится много заниматься. Миша очень хорошо лепит, и увлекается этим сильно. Маша у нас в фольклорный ансамбль ходит, играет на пианино. В общем, у кого что. У нас дома почти компьютерный класс. Три ноутбука. Один большой компьютер. Еще планшет. Брат двоюродный подарил уже второй ноутбук, в который закачал развивающие игры. Помогают родные очень сильно. К счастью, мы дружные.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДети родились через три года после смерти отцаРебят воспитывает и готовит к школе 64-летняя бабушка (подробности)