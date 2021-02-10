Разлучница Малибу: Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя, которого увела из многодетной семьи

Андерсон настроена оптимистично и получает удовольствие в родовом гнезде в компании нового мужа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

53-летняя Памела Андерсон и не думает уходить на сексуальную пенсию - в конце января экс-спасательница Малибу рассказала о том, что у нее появился пятый муж. А так как брак с четвертым супругом продлился всего пару недель (о союзе и разрыве Памелы с 75-летним продюсером Джоном Питерсом мы писали год назад), то и на этот раз публика ждала скандала. И он уже случился.

Свадьба в резиновых сапогах

На днях Памела Андерсон сообщила, что накануне Рождества заключила брак со своим 40-летним телохранителем Дэном Хейхёрстом. «Я теперь именно там, где мне нужно быть, - в объятиях мужчины, который меня любит, - поделилась с журналистами Памела.

Свадьба проходила без свидетелей и гостей - по всем законам карантинного времени. Гуляли жених с невестой вдвоем на заднем дворе поместья, которое Памела Андерсон получила по наследству от бабушки и дедушки в канадском городке Ледисмит. В этом местечке живет всего восемь тысяч человек, но актриса оказалась тут не случайно - это ее родина, и она давно уже начала реконструкцию родового гнезда. Несмотря на камерную свадьбу, звезда нарядилась в дорогие бренды: в частности, примерила длинную фату от Valentino. Правда, под длинным платьем были резиновые сапоги. «Это во мне говорит канадка», - пошутила Андерсон. На десерт на свадьбе был веганский торт. А после свадьбы от имени молодоженов было сделано пожертвование местному приюту для бездомных животных.

Казалось, Дэн был счастлив с Кэри, но Памела легко разрушила эту ячейку общества. Фото: Instagram.com

«Союз основан на обмане»

Праздничное настроение Памеле испортило интервью бывшей подруги Дэна. 42-летняя Кэри пять лет была сожительницей Хейхёрста, даже переехала ради него из Ванкувера (третий по величине город Канады) в захолустный Ледисмит. Пара жила со взрослыми детьми от предыдущих браков (двое из них - дети Дэна и один - Кэри). Все шло гладко, и Кэри обрадовалась, когда ее сожитель в конце 2019 года нашел работу: Памела Андерсон нанимала людей для завершения реконструкции своего родового поместья. По вечерам Дэн возвращался домой и рассказывал подруге о звездной хозяйке. Когда началась пандемия, Андерсон обосновалась в поместье, отказавшись от поездок в США и прочих путешествий. Вскоре Дэн сообщил Кэри, что будет ночевать на работе - мол, ему нужно время, чтобы разобраться в себе. И мужчина так хорошо в себе разобрался, что вскоре Памела назначила его личным телохранителем. Успехами своего нового бодигарда Андерсон явно была довольна: на 40-летие Дэн получил от Памелы в подарок лодку. Презент выглядел более чем символично: океан любви ждал свежеиспеченного охранника и морехода. Ну а брошенная Кэри могла лишь делать мрачные прогнозы.

53-летняя Памела Андерсон и не думает уходить на сексуальную пенсию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Эта история основана на обмане и разрушила жизни многих!» - жалуется она. Женщина пророчит паре расставание: мол, пандемия закончится, и Памела вернется в США, к прежней жизни. Ей станет скучно с работягой - у Дэна золотые и сильные руки, но нет общих интересов со звездой. Не обошлось и без обвинений: Кэри намекнула, что молодожены злоупотребляют от безделия алкоголем.

Однако Андерсон настроена оптимистично и получает удовольствие в родовом гнезде в компании нового мужа: «Эта недвижимость обладает особой энергетикой. Рядом полно оленей, медведей, енотов, орлов...» Своего супруга Памела наверняка тоже считает орлом (уж точно не енотом). Но это лишь начало отношений ветреной артистки с симпатичным простолюдином - насколько крепким окажется этот брак и сбудется ли пророчество обиженной Кэри, мы, видимо, скоро узнаем.