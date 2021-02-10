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Дом. Семья

Свинья кардинально поменяет жизнь, а Дракона ждет финансовый успех

Новый год по китайскому календарю наступит 12 февраля 2021-го. Именно тогда вступит в свои права Белый Металлический Бык. Что же готовит он нам?
Елизавета НЕБЕСНАЯ
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Что же готовит нам год белого металлического быка?

Что же готовит нам год белого металлического быка?

КРЫСА

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

В этом году Крыса предпочтет оставаться в тени. Не нужно проявлять активность и планировать грандиозные дела. Куда как продуктивнее будет сосредоточиться на себе и своей семье. С личной жизнью у Крысы все должно быть самым лучшим образом. А еще постарайтесь не обращать внимания на злопыхателей и завистников.

БЫК

Годы рождения: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Хозяин года будет на коне. В работе все должно не просто получаться, а получаться на отлично. Правда, имеется условие: дела должны быть со знаком плюс.

2021-й может принести в семью Быка потомство и финансовую стабильность.

Год вообще обещает быть богатым на события и путешествия. Если Бык в прошлом году совершил неблаговидный поступок, ему стоит поспешить исправить ситуацию.

ТИГР

Годы рождения: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Для Тигра будет непростой год - из-за его желания рисковать, идти ва-банк. В таких ситуациях рассчитывать только на свои силы неблагоразумно. Тигру понадобится группа поддержки, так он куда быстрее достигнет успеха.

Со здоровьем тоже все должно быть в порядке, опять же если Тигр не будет нарушить правила.

Во второй половине года наш герой заведет множество полезных знакомств и связей и сумеет извлечь из этого немалую выгоду.

КРОЛИК

Годы рождения: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Кролик сможет наконец-то приняться за решение давно наболевших проблем. В его судьбе, скорее всего, не обойдется без глобального события - смены места работы, встречи второй половины, а может быть, даже покупки жилья.

Главное, не торопить события и не трубить о своих планах на каждом углу: счастье, как известно, любит тишину. Тогда точно все будет хорошо.

ДРАКОН

Годы рождения: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Дракон на 2021 год вытянул по-настоящему счастливый билет. Везти ему должно практически во всем! Особенно с крупными покупками-продажами на ниве недвижимости. С деньгами напряженки у нашего героя быть не должно. Дракону следует затеяться с новыми проектами, о которых он давно подумывал, а также отправиться в путешествие своей мечты.

Следует контролировать здоровье. Закаливание, правильный режим дня и полноценный отдых, диету никто не отменял.

ЗМЕЯ

Годы рождения: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Змее, кажется, смены хозяев года не приносят никаких перемен. У нее по-прежнему во всем стабильность. Она будет много и успешно работать, ей удастся сорвать неплохой финансовый куш.

Порадует судьба Змею и приятными, можно сказать, судьбоносными встречами.

Вероятны и перемены в личной жизни. Змеи, не обремененные семьей, скорее всего, сыграют свадьбу. Не исключено и появление пополнения в семье.

ЛОШАДЬ

Годы рождения: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Лошади в этом году предстоит взяться за ум и начать жить больше для себя, нежели для других. Она так привыкла впрягаться во все на свете и тащить непосильный груз проблем, откликаться на все просьбы. Если не остановиться в этом беге, то ошибок будет не избежать. А в личной жизни у Лошади намечается приятная встреча, сулящая радужные перспективы.

Со своими делами Лошадь справится блестяще! Все барьеры перепрыгнет, всех неприятелей лягнет.

Здоровье тоже не подведет, ведь Лошадь за ним тщательно следит. И в этом она права.

КОЗА

Годы рождения: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Коза всегда резва, но в этом году, кажется, ее энтузиазм удваивается. Но не на пустом месте: у нее все спорится в копытах, ее обаяние зашкаливает. Может быть, есть резон взяться за масштабные дела и перевернуть мир? Впрочем, даже при таком сумасшедшем везении не стоит терять горизонты. Цели должны быть досягаемыми, а не фантастическими.

При бешеном ритме работы и жизни нельзя упускать из внимания свое здоровье. При перегрузке организм тут же будет сигнализировать. Не игнорируйте эти сигналы.

ОБЕЗЬЯНА

Годы рождения: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Кто-кто, а Обезьяна уже составила себе план достижений на 2021 год. И будьте уверены, она его выполнит до пунктика. Такой целеустремленности можно лишь позавидовать.

У нашей героини должно быть немало интересных встреч, знакомств и путешествий. Из всего этого она извлечет массу пользы и обязательно придумает, как монетизировать.

Во второй половине года наша героиня, возможно, приобретет недвижимость - комнату, квартиру или дачу. А еще обязательно найдет свое счастье в творчестве.

ПЕТУХ

Годы рождения: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Петух - птица темпераментная и не всегда способна контролировать свои чувства и эмоции. Самое время этому начать учиться. В 2021-м будет немало ситуаций, когда выдержка ему очень понадобится. Если удастся обуздать свою энергию, все пойдет в нужном русле.

Год сулит Петуху успех в делах и внимание противоположного пола. Но и тут предупреждение: в своих заигрываниях и ухаживаниях не стоит распыляться на всех вокруг. Пословица «Лучше меньше, да лучше» - как нельзя к месту!

СОБАКА

Годы рождения: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Прошлый год принес Собаке немало переживаний. Нынешний должен стать эдаким возмещением убытков. Укрепится финансовое положение. И разрешатся проблемы, которые не давали покоя в последнее время. Причем разрешатся самым наилучшим образом. Все обидчики Собаки будут посрамлены.

Наша героиня будет строить планы о новом жилье и путешествиях. Не исключено, что часть из них воплотится в реальность.

А вот здоровье надо держать под пристальным контролем. В заключительной части года стоит сделать санаторно-курортную вылазку.

СВИНЬЯ

Годы рождения: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Прошлогодних переживаний Свиньи с лихвой хватило бы на пару лет. Сейчас все начнет возвращаться на круги своя. Свинья воспрянет, издаст боевой хрюк и еще покажет, на что она способна.

У нее грандиозные планы кардинально поменять свой образ жизни, возможно, и место жительства. Главное будет - решиться на перемены, не отступить на последних шагах.

Здоровье не должно подвести Свинью, если, конечно, она не станет злостным нарушителем режима.

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