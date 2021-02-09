«Какая красавица»: Длинноногую дочь Заворотнюк на пляже сравнили с русалкой

Дочь Анастасии Заворотнюк отдыхает в Дубаи. Фото: Инстаграм.

Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна улетела в долгожданный отпуск. Девушка выбрала для отдыха Арабские Эмираты. 25-летняя Анна поселилась в Дубаи и исследует его пляжи. В Инстграме она поделилась красивым снимком, снятым на морском берегу. Девушка сидит на камне, подставив под лучи солнца длинные ноги. Для прогулки Анна выбрала длинную летящую юбку и черный топ, а волосы прикрыла широкополой шляпой.

- Жду, когда ноги превратятся в хвост, - подписала снимки наследница артистки.

Подписчики восхитились живописным морским пейзажем и красавицей-моделью, позирующей на его фоне. Особенно поклонники отметили длину ног девушки и сравнили ее с русалкой. «Анечка, вы наша самая красивая русалочка. Так рада за вас! Хорошо вам отдохнуть, и вернуться с новыми силами», «Наша красавица», «Отдохните как следует», - пишут фолловеры в комментариях.

Недавно Анна поделилась с подписчиками, что переехала из родительского особняка в собственную квартиру. В апартаментах долго шел ремонт, но теперь дочь Заворотнюк, наконец, сможет обживать собственное гнездышко. Анна намекнула, что будет жить не одна, а с бойфрендом. Новая квартира Ани состоит из спальни, ванной комнаты и гостиной, совмещенной с кухней. Дочь актрисы сама выбирала дизайн интерьера, отдав предпочтение светлым оттенкам, чтобы комнаты визуально казались больше.

Из-за болезни мамы Анна вернулась в Россию. Девушка училась в Нью-Йорке, в престижном университете, но оставила занятия, чтобы быть рядом с Анастасией. В Инстаграме она как-то рассказала о том, как мать помогла ей освоиться, когда Анна только начала учиться в Америке. Адаптация в чужой стране далась наследнице звезды нелегко: первые недели она мечтала вернуться домой и постоянно звонила маме в Москву.

- Вначале, когда я решилась на этот шаг, меня переполняло чувство восторга и ожидания, - рассказала Анна. - Моя подготовка к вступительным экзаменам была невероятно долгой и сложной, но результат оправдал мои старания и я получила высокий балл, за который при поступлении мне дали грант (огромную скидку на обучение, в размере 70%) и который я должна была подтверждать хорошими оценками в течении всего времени обучения. Я поступила в престижный университет в Нью Йорке «Расе University», нашла прекрасное жилье совсем рядом с университетом, на всем известной Wall Street.

Недавно Анна переехала в собственную квартиру. Фото: Инстаграм.

В Нью-Йорке Анна собиралась освоить специальность «бизнес-администрирование». Но в США все пошло совсем не так, как себе представляла девушка. Анна оказалась совсем одна в незнакомой стране.

- Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники, - признается она. - Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных. И вдруг, я одна, одна в квартире, одна на улице, одна в магазине, хоть и окружена при этом сотнями суетящихся и вечно бегущих куда-то людей. Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненный слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев, и если мне и дальше будет так же сложно, то, конечно же, я вернусь.

Постепенно жизнь стала налаживаться: Анне удалось преодолеть языковой барьер, она стала хорошо учиться. Девушка встретила новых друзей, чувство одиночества исчезло. Анне нравилась ее новая жизнь, и, возможно, она осталась бы жить в США, если бы не болезнь мамы.

Напомним, Анастасия Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию, сейчас у нее наступила ремиссия. Анастасию поддерживают муж – Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила, которой в октябре прошлого года исполнилось два года.