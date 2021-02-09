Александр Жулин рассказал о тяжелом разводе с Татьяной Навкой

Татьяна Навка и Александр Жулин прожили вместе 14 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тренер Александр Жулин поделилась подробностями развода с Татьяной Навкой. Известные супруги прожили вместе 14 лет, воспитывали дочь Сашу. Однако в какой-то момент, по словам Жулина, что-то пошло не так. Кризис в семейной жизни совпал с переездом из США, где они тогда жили, в Москву. К тому времени Татьяна Навка выиграла олимпийское золото, и перед ней открывались новые горизонты в карьере. Основными причинами развода спортсмен называет переезд в Россию и шоу «Ледниковый период».

- В Америке была совершенно другая жизнь, у нас был дом, лужайка, достаточно налаженный быт. А здесь, просто в силу того, что Таня выиграла Олимпиаду, открылись очень многие возможности, и тут просто надо было взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что как-то вот уже все — мы жили-жили-жили, и надо пойти по разным путям, - признался Жулин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Жулин стал тренером Навки и помог ей выиграть олимпийское золото. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По словам спортсмена, их развод оказался очень болезненным.

- На тот момент я тоже был не один, а переживал все равно тяжело, но основная причина, думаю, была в том, что все-таки был шестилетний ребенок. Вот это самая основная тяжесть была этого момента, - считает Жулин.

Тем не менее, им с Татьяной удалось сохранить дружеские отношения ради маленькой Саши. По словам фигуриста, бывшая жена относится к нему с уважением, ведь он – отец ее дочери и тренер, который помог ей завоевать олимпийское золото.

У бывших супругов есть дочь Александра. Фото: Евгения ГУСЕВА

Навка и Жулин познакомились в 1993 году на золотом для него Чемпионате мира в Праге – тогда Александр стал Чемпионом мира. Однако более близкие отношения между ними завязались в 1996 году в США, когда Жулин взялся тренировать Татьяну и ее партнера Николая Морозова. Несмотря на разницу в 12 лет, между Навкой и Жулиным вспыхнула страсть.

Вскоре тренер выбрал для Навки нового партнера для танцев на льду – Романа Костомарова, в паре с которым Татьяна стала олимпийской чемпионкой в 2006 году на Олимпийских играх в Турине. В мае 2000 года у Жулина и Навки родилась дочь Александра. Через 8 лет, в 2008 году, спортсмены решили расстаться. Но о своем разводе они объявили позже, только в 2010 году.

После развода с Навкой Жулин женился во второй раз. Новой избранницей тренера стала фигуристка Наталья Михайлова. Пара вместе уже 10 лет, однако в загсе свои отношения гражданские супруги скрепили только в 2018 году. В январе 2013 у пары родилась дочь Екатерина, а в апреле 2020 - дочь Елена.