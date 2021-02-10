Сенат признал процесс по импичменту в отношении Трампа конституционным

Данальд Трамп. Фото: REUTERS

Сенат Конгресса США, продолжающий реализацию процедуры импичмента в отношении бывшего президента Дональда Трампа, признал процесс не нарушающим Конституцию страны.

За это проголосовали 56 законодателей, 44 высказались против.

Предполагалось, что именно на этом этапе процедура будет прекращена, поскольку импичмент может быть вынесен действующему президенту США, что сравнительно четко прописано в законодательстве. Но она была начата 14 января, когда Трамп еще был главой государства, что и позволило парламентариям продолжать пытаться наказать его, в частности, лишить привилегий, положенных бывшим президентам, а также возможности баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

За это проголосовали 56 законодателей, 44 высказались против. Фото: REUTERS

Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что не намеревается следить за трансляцией из Капитолия:

- Я уже говорил, у меня есть работа. Работа – защищать людей. Мы уже потеряли более 450 тыс. человек [из-за коронавируса], и мы можем потерять намного больше, если не будем действовать, действовать решительно… У Сената есть работа, там собираются ее начать, и, я уверен, что они будут выполнять ее хорошо. Это все, что я скажу об импичменте.

Процесс продолжится в среду. Сначала выступят обвинители и адвокаты, затем сенаторы смогут задать свои вопросы. Только после этого последуют голосования обеих палат по вынесению и утверждению вердикта. Республиканцы заявили, что будут добиваться оправдания Трампа.

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