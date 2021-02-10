Псаки: Зять Байдена не наживается на пандемии

Пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки. Фото: EAST NEWS

Белый дом отклоняет все жалобы по поводу возможного конфликта интересов, который возник после того, как выяснилось, что зять действующего президента США связан с компанией, работающей на федеральное правительство.

- Президент ясно дал понять, что между ним и любым бизнесом, связанным с членами его семьи, будет стена. – сказала пресс-секретарь главы американского государства Дженнифер Псаки и повторила еще одно обещание Байдена, согласно которому ни один из членов его семьи не будет иметь права голоса при принятии политических решений.

- Ни у кого из членов семьи действующего президента нет работы в Белом доме, офиса в нем или финансовой выгоды от государства. – заверила журналистов Псаки.

Подозрения возникли в адрес Говарда Крейна, женатого на дочери Байдена, Эшли. Крейн инвестировал средства в стартап, в который мгновенно обратилась некая технологическая компания только потому, что у Крейна были «особые связи с правительством».

Гендиректор этой компании уже подтвердил, что конечной целью его обращения к Крейну было установление отношений с государственными и федеральными агентствами и получение контрактов от них.

Сразу после подписания договора о сотрудничестве с фирмой Крейна гендиректора принял тогдашний президент США Барак Обама, заместителем которого в то время был Джо Байден.

Теперь Крейн инвестирует в сотни компаний, которые получают госконтракты, реализуя планы правительства по борьбе с коронавирусом. И есть все основания полагать, что именно он, используя свое родство с президентом, помогает некоторым из этих фирм получать госфинансирование.

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