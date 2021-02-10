В Британии арестовали шотландца, который оскорбил память ветерана Второй мировой, собравшего миллионы на борьбу с COVID-19

Уличный рисунок в память о Томе Муре в Лондоне. Фото: REUTERS

Департамент полиции графства Ланаркшир сообщил об аресте 35-летнего мужчины за оскорбительную запись в Twitter в адрес недавно умершего ветерана Тома Мура, который собрал более 30 миллионов фунтов на борьбу с коронавирусом.

«Мы получили сообщение об оскорбительном твите о сэре Томе Муре, скончавшемся во вторник, 2 февраля. Впоследствии 35-летний мужчина был арестован и обвинен в нарушениях связи, он предстанет перед судом Ланарка в среду, 17 февраля», – говорится в сообщении полицейских. Твит арестованного уже удален.

По информации британских СМИ, мужчина пожелал скончавшемуся ветерану «всяческих мучений на том свете». Если суд признает вину арестованного, то он может быть штрафован на крупную сумму либо отправлен за решетку на срок до 6 месяцев.

Том Мур умер в больнице в результате затяжной пневмонии, незадолго до смерти его тесты на коронавирус дали положительный результат.

Ветеран Второй мировой Том Мур стал известен тем, что незадолго до своего 100-летия решил собрать пожертвования в размере 1000 фунтов на борьбу с COVID-19 и пообещал пройти 100 кругов вокруг своего сада с помощью ходунков.

Свое намерение ветеран выполнил, однако собранная им сумма в тысячи раз превысила запланированную – воодушевленные инициативой пенсионера британцы отправили пожертвований на более чем 30 миллионов фунтов стерлингов.

Позже свыше 800 тысяч человек подписали обращение к королеве Великобритании с просьбой даровать ветерану рыцарское звание. Елизавета II прислушалась к подданным, и в мае прошлого года Том Мур был посвящен в рыцари, прибавив к своему имени титул «сэр».