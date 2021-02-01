В Нью-Йорке может появиться русскоязычный мэр

Виталий Филипченко приехал в США почти 15 лет назад. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первый в истории Нью-Йорка русскоязычный кандидат решил баллотироваться в мэры города. Всеобщие выборы назначены на 2 ноября 2021 года.

Виталий Филипченко, выставивший свою кандидатуру на выборы мэра мегаполиса, живет в США последние 15 лет. В 1990-х нынешний кандидат организовал свое дело в России, но, по его словам, столкнулся с противодействием системы, решил сменить страну и попытаться воплотить в жизнь «американскую мечту».

Филипченко позиционирует себя как независимого кандидата, не отдавая предпочтения ни одной из правящих в США партий – по его мнению, и у республиканцев, и у демократов довольно много крайностей.

В своей программе кандидат делает упор на то, что, пройдя путь от иммигранта до успешного бизнесмена в США, он понимает надежды самых разных категорий населения и видит необходимость поддержки малого бизнеса, особенно в условиях пандемии.

Вместе с тем, Филипченко признает, что шансы занять место главы города у него мизерны, в первую очередь из-за того, что многие не воспринимают его всерьез, слыша акцент, но отступать от борьбы он не намерен.

– Я понимаю, что шансов не так много, но у меня есть важное преимущество: я не испачкан в политических интригах и коррупции. А значит, важно попробовать использовать этот шанс. – говорит он.