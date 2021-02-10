Джен Псаки промычала в ответ на вопрос журналиста

Пресс-секретарь Джо Байдена Дженнифер Псаки.
Фото: EAST NEWS
В ходе очередного брифинга журналист застал врасплох своим вопросом пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки. Причем до такой степени, что та опешила и начала мычать что-то невразумительное в ответ.
Это подтверждает опубликованная на сайте Белого дома стенограмма брифинга.
Журналист – Это вопрос о, скажем так, домашнем хозяйстве.
Псаки – Хорошо.
Журналист – Ходят разговоры…
Псаки – О домашних делах…
Журналист – Да.
Псаки – Хорошо.
Журналист – Это на самом деле домашние дела.
Псаки – Хорошо… Мне очень интересно услышать, о чем вы, продолжайте.
Журналист – Президент Трамп, бывший президент Трамп, он нарушил традицию, не повесив в Белом доме портрет своего предшественника.
Псаки – Мммм…
Журналист – Насколько я понимаю, это считалось абсолютно нормальным делом. Пригласит ли президент Байден своего предшественника повесить где-нибудь портрет? И Обаму, чтобы, наконец, провести, ну, их типа церемонию?
Псаки – У меня нет новостей по портретам, планов по этому поводу и событий на этот счет. Я не получала никаких указаний по поводу того, что мы нарушаем какие-то традиции в этом отношении.