Джен Псаки промычала в ответ на вопрос журналиста

Пресс-секретарь Джо Байдена Дженнифер Псаки. Фото: EAST NEWS

В ходе очередного брифинга журналист застал врасплох своим вопросом пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки. Причем до такой степени, что та опешила и начала мычать что-то невразумительное в ответ.

Это подтверждает опубликованная на сайте Белого дома стенограмма брифинга.

Журналист – Это вопрос о, скажем так, домашнем хозяйстве.

Псаки – Хорошо.

Журналист – Ходят разговоры…

Псаки – О домашних делах…

Журналист – Да.

Псаки – Хорошо.

Журналист – Это на самом деле домашние дела.

Псаки – Хорошо… Мне очень интересно услышать, о чем вы, продолжайте.

Журналист – Президент Трамп, бывший президент Трамп, он нарушил традицию, не повесив в Белом доме портрет своего предшественника.

Псаки – Мммм…

Журналист – Насколько я понимаю, это считалось абсолютно нормальным делом. Пригласит ли президент Байден своего предшественника повесить где-нибудь портрет? И Обаму, чтобы, наконец, провести, ну, их типа церемонию?

Псаки – У меня нет новостей по портретам, планов по этому поводу и событий на этот счет. Я не получала никаких указаний по поводу того, что мы нарушаем какие-то традиции в этом отношении.