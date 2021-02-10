Американка решила помыть голову на автомойке, испачкавшись при покраске волос

Вымыть голову после процедур окраски волос американка решила на автомойке.
Жительница США, поздней ночью начав самостоятельно окрашивать волосы, обнаружила, что сильно испачкалась.
Решив оставить чистыми ванну и раковину в своем доме, она попросила сына отвезти ее на автомойку, где с помощью специального гидранта и вымыла голову, избавившись от остатков краски.
Все свои манипуляции она снимала на видео, которое позднее разместила в TikTok.
Ролик мгновенно стал вирусным. Модераторы социальной сети пометили его словами «Действия, которые вы видите, могут привести к серьезной травме».
Затем в TikTok появился еще один видеоролик, на котором героиня демонстрирует результаты окрашивания.
Обо всем этом стало известно компании-производителю краски, пресс-служба которой отреагировала следующим образом:
- Результат выглядит потрясающе!