ООН: февраль-апрель 2021 года на Земле будет теплее, чем обычно

Подтопленный город на юго-западе Франции, где из-за дождей реки вышли из берегов.
Фото: REUTERS
Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, представила прогноз на февраль-апрель текущего года.
Главной особенностью прогноза является предположение, согласно которому температура на большей части поверхности Земли в этот период будет выше обычных значений.
ВМО уже признало второе десятилетие XXI века самым теплым за всю историю наблюдений за погодой на нашей планете.
Специалисты организации связывают свои расчеты с природным явлением Ла-Нинья, охладившим воды центральной и восточной части Тихого океана. Но свой пик холода там миновали, и в конце зимы и весной 2021 года температура на суше почти на всей территории Земного шара из-за этого будет выше.
Ла-Нинья и еще одно природное явление, Эль-Ниньо, являются главными силами, влияющими на климат Земли.
Но, по словам генсека ВМО Петтери Таалас, все естественные климатические явления на нашей планете сейчас происходят в контексте антропогенного изменения климата. А оно, в свою очередь, приводит к повышению глобальной температуры и усугубляет экстремальные погодные условия.