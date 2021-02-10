Якутия в числе лидеров по вакцинации от коронавируса в России

Айсен Николаев считает, что «коронавирус не прощает ошибок, нужно сохранять бдительность во всём». Автор фото: Андрей СОРОКИН

9 февраля глава Якутии Айсен Николаев обсудил развитие эпидемиологической ситуации в регионе на совещании с участием глав муниципальных образований и городских округов. Глава республики отметил, что наметилась позитивная динамика. Наблюдается постепенное сокращение роста заболеваемости ковидом среди якутян. По статистике с 4 февраля число заболевших в целом по республике за сутки не превышает 90 человек.

ОСЛАБЛЕНИЕ САНРЕЖИМА ЧРЕВАТО ВСПЫШКОЙ

На текущий момент Якутия занимает 56 позицию среди регионов РФ по числу подтвержденных случаев за сутки на 100 тысяч населения, две недели назад республика была на 40-м месте, 15 января – на 31-м месте. При этом, как заметил Айсен Николаев, в регионе не улучшается ситуация с количеством тяжелых и крайне тяжелых больных. Это вызывает серьезную обеспокоенность. Сегодня тяжелое состояние фиксируется у 33 человек, из них 10 человек находятся на аппарате ИВЛ.

Глава республики отметил, что любое послабление санитарного режима чревато вспышкой заболевания ковидом. Сегодня напряженная эпидемиологической ситуация сохраняется в Мирнинском и Томпонском районах, массовая вспышка произошла в поселке Белькачи Усть-Майского района.

На повестке дня по всей республике – массовая вакцинация. Сегодня по Якутии первую дозу вакцины получили 26 298 человек, вторую дозу – 2 628 человек. В скором времени ожидается поступление новой партии. Айсен Николаев подчеркнул, что республика числится среди лидеров по темпам вакцинации по России, он призвал и в дальнейшем придерживаться достигнутой динамики. Отмечено, что в феврале-марте по стране будет проводится масштабная вакцинации, поступление вакцин в регионы будет значительно увеличена.

В приоритетном порядке вакцинации подлежат старшее поколение и лица с хроническими заболеваниями, поскольку именно они являются группой риска с тяжелым протеканием болезни.

ЗИМНИК СПОСОБСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА?

Вице-премьер Ольга Балабкина обратила внимание на то, что в масштабах Якутии происходит смещение распространения вируса из столицы в районы.

Сегодня особого подхода требуют отдаленные поселки, в которые в связи с открытием зимников активно осуществляется завоз продуктов и материалов. Это создает реальные риски для завоза коронавируса. Именно таким образом обострилась ситуация в поселке Белькачи Усть-Майского района.

Ольга Балабкина отметила актуальный опыт Верхоянского района, где контролируется проезд в отдаленные, труднодоступные поселки и призвала другие районы работать по такому же алгоритму. Труднодоступные поселки будут поставлены в приоритет при проведении вакцинации.

Глава Якутии настоятельно призвал не расслабляться из-за наметившегося улучшения, поручил держать эпидситуацию в муниципальных образованиях и городских округах на постоянном и строгом контроле под персональную ответственность глав районов и наслегов, также руководителей предприятий.

Перед главами поставлена задача принципиально усилить контроль за санитарным состоянием детских образовательных учреждений. Особо подчеркнуто, что по республике сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, также необходимо пристально отслеживать ситуацию по сезонному ОРВИ и гриппу.

«Коронавирус не прощает ошибок, нужно сохранять бдительность во всём», - резюмировал Айсен Николаев.