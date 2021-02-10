Про волосы на этикетке не написано: Американка, закрепившая прическу при помощи суперклея, подает в суд на производителя

Джессика Браун не придумала ничего умнее, чем закрепить свою прическу аэрозольным суперклеем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жительница американской Луизианы Тессика Браун, когда у нее закончился лак для волос, не придумала ничего умнее, как закрепить свою прическу аэрозольным суперклеем марки Gorilla Glue, распылив его на волосы.

Когда она затем попыталась воспользоваться расческой, то, разумеется, у нее ничего не получилось. И Тессике ничего не оставалось делать, как отправиться в больницу.

Часть волос пришлось выстричь, часть удалось привести в порядок. Но манипуляции, проведенные медперсоналом приемного покоя больницы, были очень болезненными.

Свою историю Тессика рассказала в TikTok, ролик посмотрели более 21 млн. человек!

Браун наняла адвоката, решив засудить Gorilla Glue, поскольку, по ее словам, на флаконе с клеем написано лишь, что нужно остерегаться его попадания на кожу и глаза, а вот про волосы на голове не было никаких предупреждений.

Компания-производитель суперклея выпустила специальное заявление по этому поводу, в котором пожелала Браун «всего наилучшего» и заверила всех, что суперклей никогда не предназначался для использования в качестве лака для волос.

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