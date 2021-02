«Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошли в шорт-лист «Оскара»

Режиссер Андрей Кончаловский Фото: Борис КУДРЯВОВ

На «Оскар» в категории «Лучший международный фильм» (раньше она называлась «Лучший фильм на иностранном языке») в этом году выдвинули свои картины 97 стран. В том числе впервые - Лесото, Судан и Бутан. Из-за формального несоответствия критериям отбора были отсеяны четыре фильма (из Алжира, Беларуси, Узбекистана и того же Бутана), так что в итоговом списке было 93 произведения, что все равно рекордно много.

А сейчас объявили промежуточный «короткий список». В нем 15 фильмов. Это еще не итоговая пятерка номинантов (она станет известна 15 марта, когда назовут претендентов и во всех остальных категориях). Но все равно приятно, что в список вошел фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» Кроме нее, в числе фильмов, чуть-чуть приблизившихся к «Оскару» - произведения из Гонгонга, Чехии, Румынии, Мексики, Норвегии, Гватемалы, Чили, Кот-д-Ивуар, Боснии и Герцеговины, Ирана, Франции, Тайваня, Туниса и Дании. Кстати, как раз датский фильм - алкогольная трагикомедия Томаса Витерберга «Еще по одной» - может составить довольно грозную конкуренцию фильму Кончаловского.

Фильм "Дорогие товарищи!" рассказывает о Новочеркасском расстреле. Фото: кадр из фильма

Пока западные критики от «Дорогих товарищей» в восторге. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма рейтинг 97% (то есть 97% рецензий на него - положительные). «Фильм, сделанный с филигранным мастерством и полный хрустальной логики» - восхищается Энн Хорнадэй в The Washington Post. «Гнев прожигает дыру в экране в этой мощной черно-белой картине» - пишет Питер Брэдшоу в The Guardian, - «это страстная драма о страхе и ярости». «Ошеломительная, полная холодного бешенства история о событиях в Новочеркасске» - вторит Дэнни Ли из Financial Times.

«Которкие списки» потенциальных номинантов составили еще в девяти категориях. Среди преендентов на звание лучшего документального фильма - «Гунда» нашего соотечественника Виктора Косаковского. Впрочем, это норвежско-американская картина, Россия к ее производству отношения не имеет.