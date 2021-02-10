Российские биатлонистки перед ЧМ-2021 готовились на базе НАТО и тренировались с командой Украины

Сборная России по биатлону стартует 10 февраля на чемпионате мира в Словении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 10 февраля, в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону 2021 года. Начало состязаний на главном турнире сезона - это смешанная эстафета, которая пройдет после обеда в Словении. Накануне старта турнира старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о том, как наши девушки готовились к турниру.

- Нельзя за сезон перепрыгнуть пропасть, которая отделяет нас от лидеров. Мы отстали от них не сегодня и не вчера. За этот сезон, дай Бог, сократим немного это отставание. Будем работать, в следующем ещё приблизимся. Главное тут – наше поступательное движение, рано или поздно – догоним, - оценивает шансы девушек Михаил Шашилов в интервью пресс-службе СБР.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на подготовку к чемпионату мира. Мало того, чтобы соблюсти все карантинные меры, так ведь надо же еще и акклиматизироваться в горной Поклюке. А с этим возникли уже вопросы.

- Нельзя сказать, что в начале этих двух недель тут все было для нас готово. Сначала пускали только на туристическую трассу, бани закрыты, тренажерный зал – закрыт. Все готовятся к чемпионату мира. Мы, кстати, не одни, кто с этим столкнулся. С нами сюда сборные Украины и Словении заехали, у них те же трудности возникли, - отмечает наш тренер.

И тогда удалось выйти из сложной ситуации. И в этом русским биатлонисткам помогли военные. Недалеко от места проведения чемпионата мира есть военная база. И нашим удалось найти общий языке с местными военными:

- Тут рядом база военная, казармы. Словения же в блок НАТО входит. Поехал туда. Встретился с целым генералом, подписали им наши календари новогодние, разную сувенирку привезли, посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу.

Процесс у нашей команды пошел как надо, и в этом не было никаких проблем, говорит наш наставник:

- Пустили в армейский тренажёрный зал, большое спасибо могу им сказать от себя и от команды. Так что считайте частично на базе НАТО к чемпионату мира готовились. (смеётся). Проводили индивидуальные силовые тренировки в тренажёрном зале у местных армейцев.

Более того - биатлонисткам сборной России даже удалось провести тренировочную гонку с масс-старта, в которой приняли участие в качестве спарринг-партнеров спортсменки из сборной Украины. У наших с ними отличные отношения, так что они согласились на гонку в десять километров с 4 огневыми рубежами. Компанию составили еще две биатлонистки сборной Словении:

- Наши бежали все пятеро, еще три украинки и двое из сборной Словении. Победила Миронова. Но, сами понимаете, каждый свои задачи решал. Это всего лишь одна тренировка. Всё остальное в штатном режиме. Всё заточено на индивидуальную подводку спортсмена к конкретным гонкам.

Чемпионат мира по биатлону 2021 пройдет в словенской Поклюке до следующего воскресенья - 21 февраля.