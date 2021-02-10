Выпускникам дали дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ в 2021 году и возможность до последнего менять форму экзамена

Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, лето 2020 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году 795 тысяч 11-классников и выпускников прошлых лет зарегистрировались для сдачи ЕГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - это упрощенная форма аттестации для тех, кто не собирается поступать в вуз.

Однако у школьников еще будет возможность поменять форму сдачи выпускного экзамена.

- Мы дадим возможность ребятам, у которых в силу уважительных причин изменились жизненные обстоятельства, поменять форму экзамена ГВЭ на ЕГЭ или ЕГЭ на ГВЭ, именно для получения аттестата, - сообщил начальник управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. - Думаем, что финальной точкой, когда это решение должно быть окончательно принято, будет середина мая.

Начальник управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Первым испытанием для выпускников-2021 станет итоговое сочинение (направления тем см. ниже). В этом году в связи с пандемией его передвинули на 15 апреля. Для тех, кто по тем или иным причинам не сможет написать сочинение в назначенный срок предусмотрены два резервных дня - до майских праздников и после.

Основной период сдачи ЕГЭ-2021 стартует 31 мая (проект расписания см. ниже) и продлится до 25 июня. В расписании предусмотрены резервные дни - 28, 29 июня и 2 июля.

Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что на всякий случай (пандемию никто не отменял, а выпускники болеют, как и обычные люди) в июле введена дополнительная неделя для сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день – 17 июля.

В связи с этим Роспотребнадзор будет просить вузы, которые проводят дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, составить расписание таким образом, чтобы не пересекаться с датами ЕГЭ.

В этом году много новшеств для выпускников, напомним самые важные из них:

- Базовый ЕГЭ по математике в 2021 году проводиться не будет (вузы требуют только профильную математику). Поэтому выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку

- Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку (25 мая) и математике (28 мая). Резервные дни - 8 июня (русский язык) и 10 июня (математика). Кроме того, предусмотрены два дополнительных периода для сдачи ГВЭ-11:13 и 17 июля, а также 3-17 сентября.

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ-2021

31 мая – география, литература, химия;

3, 4 июня – русский язык;

7 июня – математика профильного уровня;

11 июня – история, физика;

15 июня – обществознание;

18 июня - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

21, 22 июня – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

24, 25 июня – информатика и ИКТ.

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ-2021

1. Забвению не подлежит.

2. Я и другие.

3. Время перемен.

4. Разговор с собой.

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.