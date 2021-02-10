Вакцину от коронавируса получат участники парада, посвященного 76-й годовщине Победы

В Дагестане медицинские специалисты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) приступили к вакцинации более 1 тысячи военнослужащих от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V».

- Перед военными медиками и специалистами поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» стоит задача провести вакцинацию всех участников парада, посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В первую очередь прививку получат военнослужащие из состава знаменных групп и экипажей механизированных колонн боевой и военной техники, затем – личный состав парадных коробок, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В Минобороны отметили, что "прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих", перед вакцинацией проводится углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител.

Также в войсках Южного военного округа (ЮВО) вакцину получат все танкисты, прошедшие во второй этап отборочных состязаний конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2021» .

Всего в ЮВО против новой коронавируса вакцинировано более 23 тысячи военнослужащих.

До конца апреля планируется привить от COVID-19 более 225 тысяч военнослужащих ЮВО, а также гражданского персонала и членов семей военнослужащих. Всего планируется привить от коронавирусной инфекции не менее 70 процентов личного состава ЮВО.