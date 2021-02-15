Служба доставки DPD выяснила, чем россияне занимались в 2020 году

Украшения и спортивные товары – не единственное, что заказывали пользователи в интернете. Россияне активно обустраивали дом и обновляли ремонт. По результатам 2020 года в пятерку категорий товаров с самым заметным ростом вошли мебель и фурнитура – их покупали в 2,8 раза чаще, и инструменты – спрос на них вырос в 2 раза. Товары для дома стали популярнее в 1,4 раза.

Оставаясь дома, россияне не забывали и про хобби. Судя по статистике DPD, музыкантов в стране стало больше – на 130 процентов выросли продажи в категории “Музыкальные инструменты”. По росту заказов творческих личностей догоняют родители и любители провести время перед монитором. Объемы доставки детских товаров, а также компьютеров и ноутбуков выросли на 110 и 94 процента соответственно.

Категории одежды и обуви, косметики и парфюмерии закрывают список лидеров. Спрос на них увеличился более чем на 70 процентов.

В прошлом году в связи с самоизоляцией выросла популярность доставки курьером, такой способ выбирали 80 процентов заказчиков. Для удобства и безопасности покупателей с весны 2020 DPD предлагает возможность бесконтактной доставки и онлайн-оплату отправлений.

Для комфортного самовывоза компания расширила сеть пунктов выдачи DPD Pickup. Сейчас она насчитывает свыше 4000 точек в 700 городах России. По данным итогового отчёта Data Insight по рынку логистики DPD входит в тройку лидеров по количеству точек.

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