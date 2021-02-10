Рондоный выбор: ЦСКА возвращает в Россию экс-легионера «Зенита»

Венесуэльский футболист Саломон Рондон. Фото: EAST NEWS

ЦСКА вот-вот заключит контракт с нападающим сборной Венесуэлы Саломоном Рондоном. Форвард неплохой, он успешно выступал за «Рубин» и «Зенит», проиграл конкуренцию Артему Дзюбе только из-за лимита на легионеров, а потом не затерялся в Англии. Но в этом году Саломону исполняется 32 года. И если армейцы берут такого возрастного игрока, это может означать, что президент ЦСКА Евгений Гинер мало что решает в клубе.

Что делал Рондон, уехав из России?

Неплохо играл в Англии, пока не был продан в Китай. «Зенит» в 2015 году при трансфере Рондона в «Вест Бромвич» выручил за нападающего почти 20 млн евро – это приличные деньги для наших команд. И самое главное, Рондон не сдулся в АПЛ. «Вест Бром» в те годы был ближе к дну английской Премьер-лиги, но голы венесуэльца не давали ему потонуть окончательно. А свой самый результативный сезон Саломон провел в аренде в «Ньюкасле»: 11 голов в Англии – кто еще из выходцев из российского чемпионата на такое способен?

В 2016-м Рондон укатил в Китай вместе с тренером Рафой Бенитосом. А кто бы не укатил, когда китайцы положили фантастическую зарплату 9,3 млн евро? Кстати, в «Зените» Саломон получал 3,2 млн. В ЦСКА, говорят, станет зарабатывать 1,8 млн в год.

Зачем ЦСКА венесуэлец?

Для голов. Зарплата 1,8 млн евро – это много для нынешнего российского футбола, в ЦСКА Рондон станет одним из самых высокооплачиваемых игроков. Но в сентябре ему исполнится 32 года. Это значит, что ЦСКА не продаст ветерана больше никуда, а вложения в его зарплату – это прежде всего инвестиции в результат. С этим форвардом команда Гончаренко рассчитывает как минимум удержать за собой второе место в чемпионате России, оно дает место в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, а значит и шанс на хорошие премиальные.

Лидирует в РПЛ сейчас «Зенит» - 41 очко. У идущего вторым ЦСКА – 37. Снизу его подпирают «Спартак» (35). Но у армейцев беда с форвардами. Федор Чалов нестабилен, молодой аргентинец Адольфо Гаич прогремел в России только своим именем, по белорусу Илье Шкурину так и не понятно, дотягивает ли он до уровня ЦСКА. Срочно нужен был человек, умеющий забивать здесь и сейчас. Решили сделать ставку в 1,8 млн евро на ветерана-венесуэльца.

Почему этот трансфер – знаковый для ЦСКА

Переход 31-летнего Рондона полностью ломает модель развития ЦСКА. При Гинере все успели привыкнуть, что армейцы умеют покупать перспективных легионеров, адаптируют их к Европе, прокачивают для топ-клубов, рекламируют в еврокубках, и продают с прибылью. В свое время модель работала отлично: Вагнер Лав, Думбия, Жо, Красич, Муса, плюс Жирков и Головин – всех ЦСКА продал с хорошей прибылью.

Считалось, что за схемой стоит президент клуба Евгений Гинер. Что заточенный под такие траснферы менеджмент – это прежде всего его заслуга. И уж точно сложно было себе представить, что при Гинере ЦСКА возьмет 31-летнего игрока и сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов.

Так что эта сделка еще раз поднимает вопрос, что теперь в ЦСКА решает Гинер? Каков его вес в руководстве? В последний год после передачи за долги 77,63% акций клуба ВЭБу рядом с трансферными новостями армейцев все чаще упоминается имя председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина, помощника президента РФ и экс-министра Минэкономразвития. Даже сейчас одним из основных подтверждений готовящейся сделки по Рондону стал тот факт, что Орешкин подписал на инстаграм венесуэльца.

Так что, похоже, грандиозная эпоха Евгения Гинера в ЦСКА постепенно уходит. Непонятно насовсем или нет. И только результат покажет насколько это правильно.