Сызранский НПЗ "Роснефти" победил в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России-2020»

Сызранский НПЗ, дочерне предприятие нефтяной компании «Роснефть», отмечен высшей наградой XVI всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2020» в номинации «Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности». Эксперты отмечают, что победа в престижном конкурсе подтверждает эффективность природоохранной стратегии, развиваемой предприятием, и свидетельствует об общественном признании его достижений в области создания условий безопасного производства.

Сызранский НПЗ прикладывает максимум усилий для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. На предприятии ведется модернизация производства, включающая внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и развитие объектов природоохранного назначения, в том числе – позволяющих свести к минимуму забор воды из природных источников и максимально использовать в технологических процессах оборотную воду.

Предприятие проводит экологический мониторинг окружающей среды. Исследования воздуха осуществляются как в условиях аккредитованной экологической лаборатории, так и с помощью автоматизированных стационарных постов. Для оперативного контроля на Сызранском НПЗ работает мобильная лаборатория. Ее оснащение позволяет осуществлять отбор проб воздуха и при необходимости с высокой точностью регистрировать состояние атмосферы в любой точке города. В 2020 году экологическая лаборатория НПЗ получила международную аккредитацию.

Сотрудники Сызранского НПЗ принимают активное участие в различных экологических проектах. Активисты предприятия регулярно очищают берега рек и родников от бытового мусора. Также на заводе ведется раздельный сбор твердых коммунальных отходов – макулатуры и пластика, отработанных батареек, внедряются элементы системы «зеленый офис». Работники Сызранского НПЗ проводят экологические фестивали и творческие конкурсы по природоохранной тематике, вовлекая в мероприятия жителей города Сызрань.

Более 10 лет завод осуществляет восполнение речных биоресурсов. В 2020 году в акваторию Волги выпущено около 108 тысяч мальков краснокнижной стерляди.