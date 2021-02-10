Дмитрий Песков прокомментировал заявления Борреля и увеличение штрафов за неповиновение полиции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: ТАСС

- Дмитрий Сергеевич! Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов для граждан составит от 2-х до 4 тысяч рублей. (Сейчас он от 500 до 1000 рублей.) Как бы вы прокомментировали это? И нужен ли был такой закон? Если его примут в третьем чтении, значит, он и в целом будет принят.

- Я, честно говоря, воздержусь от каких-либо комментариев. Это законопроект, который прошел все экспертные стадии обсуждения. Очевидно, что законопослушных граждан этот законопроект или, если он станет законом, никоим образом не коснется. А что касается нарушителей, - ну, да, действительно, некоторые штрафы повышаются. Никак сущностно прокомментировать это не могу.

- Господин Боррель, глава европейской дипломатии, после того, как погостил в России, продолжает фантазировать на тему антироссийских санкций. Он говорит, что Россия «не оправдала ожиданий», «не стала современной демократией». И он еще сказал, что причиной напряженности между Россией и ЕС «являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии»... Получается, что мы - виновники этих конфликтов? Естественно, Боррель еще раз повторил, что ЕС «продолжает поддерживать команду Алексея Навального».

- Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля.

Прежде всего, хочу сказать, что, действительно, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательными, чем только одна тема, которая была упомянута, о том, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного, непонятно только, в - чем...

Что касается того, что этот самый переворот на Украине и ряд других конфликтных ситуаций привели к ухудшению отношений, - да, мы в этом согласимся. Это, действительно, так.

Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений. Именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту, собственно, в сердце Европы.

И именно поэтому у нас ухудшились отношения, именно поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов, что было для нас абсолютно неприемлемым.

И, к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошел по пути свертывания диалога с нашей страной практически во всех областях.

Мы неоднократно говорили о том, что мы в этой связи глубоко сожалеем и что мы ищем пути нормализации наших отношений. Именно об этом и шла речь на переговорах глав дипломатии России и ЕС. И говорилось о том, что, несмотря на чрезмерный проблемный потенциал в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога. И, в том числе, эту идею также высказывал и сам господин Боррель.

Эти его заявления нам импонируют больше.