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Общество

Петр Бирюков: в Москве останется два вида контейнеров для мусора

Программа раздельного сбора отходов реализуется в Москве уже год
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