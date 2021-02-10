Петр Бирюков: в Москве останется два вида контейнеров для мусора

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Итоги совместной работы городских властей и жителей столицы в этом направлении подвел на специальной пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он также рассказал о том, что нового ждет «мусорный вопрос» в ближайшем будущем.

По словам руководителя Комплекса городского хозяйства, перед стартом программы во дворах всех жилых домов были оборудованы порядка 23 тыс. контейнерных площадок, на которых установили более 60 тыс. брендированных контейнеров для вторсырья и смешанных отходов. Сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.

Для города, как напомнил Петр Бирюков, была выбрана двухконтейнерная система: синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов.

О том, что тема отходов москвичам действительно близка, свидетельствовали задаваемые Бирюкову вопросы. Один из них был связан с дальнейшими планами развития мусорной реформы – не планируют ли московские власти ввести новые виды контейнеров для более глубокой сортировки мусора? Чтобы для стекла, металла, пластика и так далее были свои собственные, отдельные контейнеры, как в некоторых западных странах.

Заместитель мэра Москвы поспешил успокоить жителей – ничего подобного в будущем не произойдет. Дело в том, что имеющаяся двухконтейнерная система вполне справляется со всеми задачами, стоящими перед мусороперерабатывающей отраслью. А введение новых видов контейнеров потребует расширения мусорных площадок, которое может затронуть скверы, детские площадки и парковки. Поэтому увеличивать число видов контейнеров в мэрии считают нецелесообразным.

«Двухпоточная система удобна для Москвы с ее плотной застройкой и трафиком. Оптимально собирать несколько видов перерабатываемых отходов вместе в один бак и сортировать их уже на заводе, - подтвердила логику решения городского правительства заместитель генерального директора Группы компаний ЭкоЛайн Елена Вишнякова. - Мультифракционная система занимает много места как дома, так и на территории мест накопления. На контейнерной площадке в этом случае должны стоять минимум пять баков для вторсырья… Но самое главное, даже отдельно собранные компоненты все равно нужно будет сортировать на заводе: стекло – по трем цветам, пластик - более, чем на 10 фракций по типам и номенклатуре для разных переработчиков, даже бумага не идет на переработку сплошным потоком».

Также нет необходимости и в увеличении количества серых и синих контейнеров на существующих мусорных площадках. Сегодня их вполне достаточно для того, чтобы обеспечить комфортный и ритмичный сбор отходов населения и их транспортировку на сортировочные и перерабатывающие мощности.

Не появятся в Москве и штрафы за неотсортированный мусор, которых опасаются некоторые жители. Участие в программе раздельного накопления отходов – дело добровольное, заверил Петр Бирюков. Это возможность внести свой вклад в дело повышения комфортности жизни в Москве, добрая воля самих москвичей, свидетельство их сознательности и готовности к сотрудничеству. По этой же причине, кстати, не планируется вводить и никаких поощрений для тех, кто добровольно сортирует свои отходы.