В больнице в Одинцово опровергли смерть двух пациентов из-за сбоя в подаче кислорода

По неизвестным причинам в больнице был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут Фото: Олег ЗОЛОТО

В реанимации подмосковной больницы «Никольское» (она находится на территории Одинцовского городского округа) 10 февраля скончались два пациента с коронавирусом. Накануне как стало известно, в медучреждении произошел сбой в подаче кислорода тяжело больным. Однако смерть пациентов с техническими проблемами не связывают.

Как сообщил главврач больницы «Никольское» Владимир Гордеев, на момент сбоя на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 16 человек. 5 из них - на НИВЛ, неинвазивной вентиляции легких.

- По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут, - сообщил Гордеев. - Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей.

По словам главврача, в больнице сейчас проводится проверка, выясняются причины сбоя в работе аппаратуры.