Сталина на нас нет: россияне, сами того не понимая, скучают по авторитарному «отцу народов»

Имя «отца народов» Иосифа Сталина в последнее время упоминается все чаще. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Имя «отца народов» Иосифа Сталина в последнее время все чаще упоминается всуе. Например, на повестке дня в Уфе - установка «великому кормчему» памятника. Башкирские коммунисты с начала года призывают общественность скидываться на монумент, а их оппоненты строчат петиции против инициативы. Рикошетит даже в больших чиновников. Так, бывший мэр Уфы и нынешний сенатор от Башкирии в Совете федерации Ирек Ялалов на днях вынужден был объяснять СМИ, почему он не поддерживает идею «красных». Дескать, вот жил бы Коба в Башкирии, был бы повод. А так…

Зато, экс-министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский, рассуждая о грамотном расходовании бюджетных средств в наше непростое постпандемийное время, привел в пример Иосифа Виссарионовича. Дескать, вот, кто знал, как поднять боевой дух народа в кризисной ситуации: в тяжелейшие годы Великой Отечественной стоил театры.

Или вспомнить январский хайп вокруг московской шаурмячной Stal’in Doner. Сильный был креатив! Так бомбануло, что заглушило прения на счет установки в Уфе бюста Иосифу Виссарионовичу. А они были. Как и повышенный спрос брата-автолюбителя на наклейки с портретом «пламенного колхидца». Сегодня его профиль понемногу начал вытеснять с задних стекол авто «предупреждалки» «Внимание, дети!».

Скажете, набор случайностей? Историк, политолог и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев убежден: страну накрыла новая волна поиска идеала. И некоторые находят его в Кобе.

- Помню, как такой же интерес к личности Сталина появился в конце 70-ых. Лобовые стекла автобусов пестрили его портретами, - объяснил эксперт свою позицию «Комсомолке». - Тогда люди тосковали по великой державе. Мягкий брежневский режим казался им загнивающим. Ведь, какие настроения были? «Вот, если б страну взнуздать. Да мы тогда…». Помните, как у Жванецкого: «Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть». Дело в том, что люди вспоминают о Сталине, когда им не очень хорошо. В 70-ых народ грезил о могуществе страны, а сейчас эта тема и без Сталина довольно сильно эксплуатируется. Зато всплывает другая скрижаль – справедливость. Та уравнительная социальная среда, о которой сейчас многие грезят. И Сталин - некий символ рая на земле. Люди все время хотят построить этот рай. Им постоянно нужен кто-то, кто скажет, как это чудное место выглядит. Народ начинает искать идиллию в прошлом или будущем, когда не надеется найти ее в настоящем.

В теории, считает Журавлев, сталинскому раю можно противопоставить его либеральную ипостась. Но не скоро. Потому что попытка ее создания в 90-ых закончилась массовым обнищанием.

-Это стало очень мощной прививкой, - заявил Дмитрий Анатольевич. - Хотя, не пожизненной. Думаю, когда поколение нынешних подростков вырастет, все снова устремятся к либеральному раю. Но сейчас этот идеал не срабатывает- слишком недавняя история. Вот и возникают мысли про авторитарного правителя-отца, который возьмет на себя все, а мы будем работать и честно за это получать. Что же касается, скажем так, «сталинской риторики», про нее забыли. Уже Хрущев говорил, что «усатый ужас» забыт. Это было через 10 лет после смерти Сталина. Репрессии цепляют только тех, кого они цепляют, извините за каламбур. Забывать плохое – это свойство человеческой психики. Иначе люди бы сошли с ума и вымерли бы.