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Express: Неготовность официально признать «Спутник V» может привести к расколу Евросоюза

Многие страны Старого света не хотят и дальше отказываться от российской вакцины
Влад СМЕРТИН
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«Спутник V» может помочь Европе скорее избавиться от коронавируса. Но для этого нужна политическая воля, чтобы пойти поперек Брюсселя

«Спутник V» может помочь Европе скорее избавиться от коронавируса. Но для этого нужна политическая воля, чтобы пойти поперек Брюсселя

Фото: REUTERS

Сейчас уже очевидно, что объединенная Европа провалила массовую вакцинацию. Препараты решили закупать централизованно, и тут брюссельская бюрократия показала себя во всей красе. Процесс шел медленно, вакцин заказали мало, да и по распределению у многих стран есть вопросы. Ведь выяснилось, что в Евросоюзе все страны равно, но некоторые равнее. Вот Франция с Германией и получают ампулы в первую очередь, а страны вроде Словакии или прибалтийских республик должны тихо ждать своей очереди.

Впрочем, не удивительно, что, когда речь идет о жизни и смерти, даже убежденные сторонники евроинтеграции не готовы смиренно ждать своей очереди на прививку. Так, Венгрия еще несколько недель назад зарегистрировала у себя «Спутник V». Теперь об этом всерьез задумалась и Италия.

Британская газета Express даже выпустила статью о том, как российская вакцина может расколоть Евросоюз. Разнообразия ради Москву даже не обвиняют в попытках как-то подгадить европейцам. Наоборот, «Спутник V» может помочь Европе скорее избавиться от коронавируса. Но для этого нужна политическая воля, чтобы пойти поперек Брюсселя.

В материале Express приводятся слова одного из областных министров здравоохранения Италии Алессио Д’Амато:

- «Спутник V» вполне может стать именно тем средством, которое ускорит программу вакцинации в стране. С его помощью мы сократим время на бюрократические процедуры.

Впрочем, и более высокопоставленные люди из Старого света в последнее время явно сменили свою риторику о российской вакцине. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что страна открыта для использования нашего препарата, дело, мол, за формальностями. А ее австрийский коллега Себастьян Курц прямо сказал, что страна заинтересована в «Спутнике V».

А пока Европа думает, что дороже, жизни собственных граждан или абстрактная европейская солидарность, уже 24 страны мира одобрили применение российской вакцины. Больше того, Всемирная организация здравоохранения сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы рекомендовать «Спутник V» к применению по всему миру в рамках программы глобальной вакцинации COVAX.

И дело не только в эффективности российской вакцины. Pfizer, АstraZeneca и другие западные фармацевтические гиганты продают готовый продукт. Они хотят заработать на каждой ампуле, поэтому и не могут удовлетворить спрос. А вот «Спутник V» Россия поставляет вместе с лицензиями и технологиями, чтобы производить препарат можно было на местах.

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