Express: Неготовность официально признать «Спутник V» может привести к расколу Евросоюза

«Спутник V» может помочь Европе скорее избавиться от коронавируса. Но для этого нужна политическая воля, чтобы пойти поперек Брюсселя Фото: REUTERS

Сейчас уже очевидно, что объединенная Европа провалила массовую вакцинацию. Препараты решили закупать централизованно, и тут брюссельская бюрократия показала себя во всей красе. Процесс шел медленно, вакцин заказали мало, да и по распределению у многих стран есть вопросы. Ведь выяснилось, что в Евросоюзе все страны равно, но некоторые равнее. Вот Франция с Германией и получают ампулы в первую очередь, а страны вроде Словакии или прибалтийских республик должны тихо ждать своей очереди.

Впрочем, не удивительно, что, когда речь идет о жизни и смерти, даже убежденные сторонники евроинтеграции не готовы смиренно ждать своей очереди на прививку. Так, Венгрия еще несколько недель назад зарегистрировала у себя «Спутник V». Теперь об этом всерьез задумалась и Италия.

Британская газета Express даже выпустила статью о том, как российская вакцина может расколоть Евросоюз. Разнообразия ради Москву даже не обвиняют в попытках как-то подгадить европейцам. Наоборот, «Спутник V» может помочь Европе скорее избавиться от коронавируса. Но для этого нужна политическая воля, чтобы пойти поперек Брюсселя.

В материале Express приводятся слова одного из областных министров здравоохранения Италии Алессио Д’Амато:

- «Спутник V» вполне может стать именно тем средством, которое ускорит программу вакцинации в стране. С его помощью мы сократим время на бюрократические процедуры.

Впрочем, и более высокопоставленные люди из Старого света в последнее время явно сменили свою риторику о российской вакцине. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что страна открыта для использования нашего препарата, дело, мол, за формальностями. А ее австрийский коллега Себастьян Курц прямо сказал, что страна заинтересована в «Спутнике V».

А пока Европа думает, что дороже, жизни собственных граждан или абстрактная европейская солидарность, уже 24 страны мира одобрили применение российской вакцины. Больше того, Всемирная организация здравоохранения сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы рекомендовать «Спутник V» к применению по всему миру в рамках программы глобальной вакцинации COVAX.

И дело не только в эффективности российской вакцины. Pfizer, АstraZeneca и другие западные фармацевтические гиганты продают готовый продукт. Они хотят заработать на каждой ампуле, поэтому и не могут удовлетворить спрос. А вот «Спутник V» Россия поставляет вместе с лицензиями и технологиями, чтобы производить препарат можно было на местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пока в Евросоюзе плачут, в ЕАЭС сотрудничают: Пандемия коронавируса показала, в чем различие международных организаций

Государства Старого Света ведут ожесточенную борьбу между собой за доступ к вакцине (подробности)