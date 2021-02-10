Трудная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта нанесла удар по отцу

Шайло Джоли-Питт и Анжелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В звездной семье Анджелины Джоли и Брэда Питта опять неспокойно. Дочь актеров Шайло отказалась от фамилии своего знаменитого отца. Окружение артистов сильно встревожено происходящим. Ведь, как известно, 14-летняя девочка из всех шестерых детей Джоли и Питта сильнее остальных привязана к Брэду.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии отца. Шайло Джоли-Питт убрала ее из своего закрытого профиля в социальных сетях, пишет The Mirror.

"Это серьезное пренебрежение к Брэду и знак того, что он может потерять Шайло из-за Анджелины. Даже при том, что она определенно не имела в виду ничего плохого, это настоящий удар. Это очень больно. Ведь Брэд живет и дышит ради своих детей. Семья для него все", - поделился инсайдер.

Он добавил, что 57-летний актер очень переживает за своих детей. В настоящее время все шестеро наследников пары живут с Джоли в ее шикарном особняке в Лос-Анджелесе. Однако они регулярно общаются с отцом. Вилла Питта находится в пяти минутах от дома бывшей жены.

В своем недавнем интервью Анджелина рассказывала о том, как пытается восстановить здоровую обстановку в семье после громкого развода. "Ради детей я хотела, чтобы их отец был рядом. Он живет в пяти минутах ходьбы от нас. Больше всего мне нравится, что здесь есть много тропинок и мест, где можно прогуляться и подумать. Мне очень повезло, что мы нашли такое место", - делилась актриса.

Джоли всячески пытается поддерживать своих детей в это нелегкое для них время и создавать максимально благоприятную атмосферу в доме: "Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно возвращается, будто лед оттаивает, и в теле восстанавливается кровообращение".

Отметим, Шайло - первый биологический ребенок пары. С самого рождения к ней приковано особое внимание. Она появилась на свет в Намибии. На время нахождения пары в стране местные власти предприняли беспрецедентные меры безопасности, что не помешало толпам папарацци постоянно преследовать звездное семейство. С первого же дня жизни малышка превратилась в мировую звезду.

Девочку окрестили трудным подростком. Был период, когда она вознамерилась сменить пол. Долгое время Шайло просила называть себя Джоном. Анджелина даже разрешила дочке начать гормональную терапию по смене пола. По слухам, актриса искала клиники, которые будут готовы провести операцию девочке до того, как она переживет половое созревание. Рассматривались все возможные варианты, в том числе даже переезд в другую страну, где подобная операция стала бы возможной.

Шайло отказывалась носить девчачью одежду и требовала, чтобы окружающие воспринимали ее как мальчика. Но недавно подросток преобразился. Теперь девочка отрастила волосы, стала носить юбки. Многие предполагают, что дочь актеров могла передумать становиться мальчиком. Мол, она переросла период бунтарства и приняла себя, отказавшись и от гормональной терапии, и от операции.