За все нужно платить: как "война жен" в деле Ефремова приведет к его спрятанным миллионам

Следователям предстоит выяснить, платил ли актер деньги троим лжесвидетелям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось, тех, кто пристально следил за судьбой Михаила Ефремова, может удивить разве что результат предстоящей кассации. Но на третий круг после суда первой инстанции и малоуспешной апелляции дело так и не зашло. Вместо этого знаменитого осужденного сорвали с насиженного места в колонии и вывезли в Москву: следователям предстоит выяснить, платил ли актер деньги троим лжесвидетелям, заливавшим в суде, что машиной управлял таинственный злодей, а вовсе не пьяный Ефремов. Параллельно развивается еще один интересный процесс: две жены погибшего сойдутся в суде, чтобы выяснить, кто из них "настоящая". И здесь все ниточки тоже ведут к Михаилу Олеговичу, а точнее, к его припрятанным богатствам...

Миллионы за штамп в паспорте

О двух семьях Сергея Захарова стало известно еще в первые часы после трагедии. С женой Маргаритой из родной Рязанской области курьер был расписан официально, но не жил долгие годы. С москвичкой Ириной Стерховой, наоборот: сошелся давно, но о штампе в паспорте пара не думала. В итоге объявленная самозванкой Стерхова осталась ни с чем, ведь в суде рязанская родня настаивала, что курьер жил с Маргаритой в счастливом браке, регулярно привозил ей московскую зарплату, и о существовании "любовницы" семья вообще знать не знала. Так Маргарита получила 1 миллион рублей от Ефремова в качестве компенсации за моральные страдания, тогда как Ирина осталась ни с чем. И только после приговора всплыло заявление на развод, поданное за две недели до роковой аварии.

- 24 апреля 1993 года между мной и ответчиком Захаровым Сергеем Владимировичем был зарегистрирован брак. С декабря 1994 года мы не проживаем совместно, - собственноручно написала Маргарита Захарова в рязанский мировой суд. - В связи с тем, что в наших отношениях отсутствует чувство любви и взаимопонимания, совместная жизнь с ответчиком не сложилась и брачные отношения между нами прекращены с июня 2018 года. Общее хозяйство не ведется, у меня и у ответчика в настоящее время отдельная личная жизнь...

Официальная жена Сергея Захарова Маргарита с сыном на похоронах. Фото: Константин МОГИЛИН

Из-за гибели Захарова этот развод так и не состоялся. И как выяснилось, штамп в паспорте принес супруге еще один миллион рублей.

- Маргарита получила страховку от компании, в которой Сережа работал курьером, - рассказывает "Комсомолке" Ирина Стерхова. - Мы с Виталей (старший сын погибшего от самого первого брака. - Ред.) были в офисе, где нам было озвучено: все водители застрахованы на миллион. Я еще удивилась - надо же, такая большая сумма. Я знаю, Сергей очень любил сына, хотел ему самого лучшего. Но оказалось, что Виталик страховку получить не сможет, только официальная жена. Вот так мы снова оказались в пролете.

Жене грозит уголовное дело

Между тем, в рязанском суде двум женам еще предстоит схватка. Стерхова подала иск о признании ее иждивенкой Сергея Захарова, так как он фактически ее содержал: зарплата курьера была в три раза больше пенсии гражданской жены.

- Жаль, что на порог суда по делу Ефремова меня так и не пустили: я бы очень хотела услышать показания Маргариты, где она заявляет, что муж отдавал ей всю зарплату. А ничего, что его зарплатная карта до сих пор у меня лежит? - продолжает Ирина Михайловна. - Сейчас мы представим все доказательства нашей семейной жизни: чеки о том, что Сергей оплачивал наш совместный отдых, абонементы в фитнес-клуб, свидетельства соседей, данные о его передвижениях за последний год, полученные из его мобильного: за это время Сергей ни разу не был у так называемой "жены"! Да что и говорить, если его аккаунт на Госуслугах был зарегистрирован на мою почту: на днях, в его день рождения, мне пришло жуткое письмо от портала: "Поздравляем, Сергей Владимирович, желаем вам здоровья..". Посмотрим, что на это ответит другая сторона. Как можно доказать долгую и счастливую семейную жизнь, если ее не было?

Но этот суд - только начало. Когда оболганную и униженную Стерхову официально признают иждивенкой, это поставит под сомнение показания всей рязанской родни: не только Маргариты, но и ее сына, и брата курьера - тогда получится, что все они врали в борьбе за миллионы Ефремова и в своем алчном порыве вытеснили из дела главную пострадавшую, которая действительно потеряла близкого человека.

Ирина Стерхова прожила с Сергеем Захаровым 22 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Следующий шаг - заявление в полицию о ложных показаниях, - говорит Ирина Михайловна. - А это уже уголовная статья. Я не хочу мести или расправы, но Сергей был бы рад, если бы мне удалось восстановить справедливость. Можно ведь было с самого начала признать, что я была близким человеком, не врать про крепкий брак, не выставлять меня "хозяйкой квартиры, которая сдавала Захарову койко-место"... Ради двух миллионов рублей компенсации Маргарита растоптала не только меня, но и память о своем муже, выставив его грязным обманщиком и ходоком налево. А Ефремову, похоже, все равно, кому платить деньги и перед кем извиняться: его адвокаты выплатили компенсацию, когда все уже знали про заявление о разводе. И даже это их не остановило: хотели выслужиться перед потерпевшими, чтобы скостить срок.

Кстати, если факт ложных показаний будет установлен, адвокаты Ефремова могут заявить, что Маргарита Захарова получила необоснованное обогащение и потребовать обратно выплаченный миллион.

Ефремов может остаться без денег

А дальше события могут развиваться самым непредсказуемым образом. В кассационный суд, который состоится рано или поздно, гражданская жена направит жалобу: мол, ее потерпевшей так и не признали. Вот только на стадии кассации новых участников в деле уже быть не может, а значит, это основание для отмены приговора и рассмотрения дела заново.

Но если этого не произойдет, Стерхова призовет убийцу мужа к ответу, подав гражданский иск. Как минимум, актер должен возместить ей ритуальные расходы (да-да, их оплачивала почему-то "любовница", а не законная супруга), но не исключена и моральная компенсация. И раз уж женщина, которая не жила с курьером более 20 лет, получила несколько миллионов, то Стерховой логично требовать не меньше, а то и больше.

- Если суд назначит ей компенсацию и Ефремов уже не захочет или не сможет платить, за дело возьмутся судебные приставы, - комментирует юрист, знакомый с делом Ефремова. - И тогда уже будут искать счета актера, банковские ячейки... Как известно от близких Михаила Олеговича, права на ячейку (в которой артист, по словам Эльмана Пашаева, хранит около 100 миллионов) он семье так и не передал, чтобы оставить себе капитал к моменту освобождения. Но взять только часть денег оттуда невозможно, а значит, приставам придется изъять всю сумму и передать ее на хранение, скорее всего, жене Софье Кругликовой. Получается, что к моменту выхода из колонии Ефремов рискует остаться ни с чем...

КСТАТИ

Помогает только подруга Ефремова

Единственный человек, который в этой истории встал на сторону Ирины Стерховой - подруга Михаила Олеговича, ресторатор Татьяна Беркович. С гражданской женой она впервые увиделась в больнице, куда умирающего курьера доставили после ДТП: с тех пор вопрос, кто настоящая жена, для Беркович не стоял.

- Она, хоть и совершенно чужой человек, сразу сказала, что будет помогать мне по мере возможностей. А ведь я ее ни о чем не просила, - отмечает Ирина Михайловна. - Татьяна трижды присылала мне по 10 тысяч рублей, за что ей, конечно, человеческое спасибо. Да и Ефремов должен быть ей благодарен: она не отвернулась от него после аварии, ходила в суд, выступала свидетелем защиты. Все это о многом говорит.

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