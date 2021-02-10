«Цены серьезно вырастут»: зачем правительство вводит маркировку БАДов и что это значит для покупателей

1 апреля в России начнется эксперимент по маркировке биологически активных добавок. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Минпромторг планирует с 1 апреля начать эксперимент по маркировке биологически активных добавок. Проект постановления министерство опубликовало 9 февраля. По мнению авторов идеи, маркировка позволит побороть теневой рынок БАДов, многие из которых не зарегистрированы в России и могут быть опасны для здоровья.

Напомним, с лета прошлого года в России действует система маркировки лекарств. Работает она так. Все медикаменты, которые продаются в России, должны иметь на упаковке QR-код, который наносится на производстве. Чтобы отследить весь путь препарата от производителя к потребителю, этот код сканируют везде - на заводе, оптовом складе, в аптеке. Это помогает бороться с подделками и некачественными препаратами.

Для медикаментов эта процедура обязательная, для БАДов первое время она будет добровольной. К началу следующего года Минпромторг планирует подвести итоги эксперимента, и уже в 2022-м система может стать обязательной.

Проблема качества пищевых добавок уже давно беспокоит правительство. В прошлом году глава Минпромторга Денис Мантуров сетовал, что некоторые производители БАДов указывают на упаковках недостоверную информацию, а в рекламе откровенно врут (министр выразился более изящно, но смысл был именно таким).

- Система маркировки позволит лучше контролировать рынок биологически активных добавок и следить за их качеством, - говорит Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma. - Например, в продажу поступила партия БАДов, после чего выяснилось, что они не соответствуют требованиям безопасности. Сейчас, чтобы остановить продажу, нужно рассылать официальные письма поставщикам, они будут направлять их в торговые точки... Это очень длительный процесс. А система маркировки позволит быстро - образно говоря, одним кликом мышки - запретить продажу всей партии и изъять ее из обращения.

К тому же система маркировки позволит повлиять на интернет-магазины, которые специализируются на продаже БАДов. В том числе те, чья продукция не прошла процедуру регистрацию в России. В последнее время доля таких магазинов на рынке становится все более весомой.

Другое дело, что сегодня острой необходимости в маркировки БАДов, я считаю, нет. Система обязательной маркировки лекарств внедрялась в России с большими проблемами. Все мы помним, что осенью в аптеках возник дефицит Йодомарина и других медикаментов из-за сбоев в работе системы маркировки. И это только один из примеров. Сейчас ситуация стабилизировалась, но нет гарантии, что такие проблемы не повторятся - теперь уже с БАДами. Впрочем, если с пищевыми добавками возникнут перебои, ничего страшного не произойдет: все-таки это не лекарственные препараты первой необходимости.

- А что будет с ценой БАДов после введения системы маркировки?

- Цены однозначно вырастут, причем достаточно серьезно. По нашим подсчетам, только за счет разовых затрат на систему маркировки цены на лекарства выросли на 3-4 процента. БАДы могут подорожать еще сильнее, здесь нет ценового регулирования. А некоторые торговые точки после введения системы маркировки могут вообще отказаться от продажи БАДов. Ими ведь торгуют не только аптеки, но и обычные розничные магазины. Для них внедрение системы маркировки означает затраты на покупку оборудования, программного обеспечения, обучение персонала. Подсчитав все эти расходы, многие могут решить, что торговать пищевыми добавками им будет просто невыгодно.