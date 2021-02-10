Якутия: В Верхневилюйске открыли новое здание аэропорта, а в селе Харыялах спортивный зал

Автор фото: Андрей СОРОКИН

10 февраля глава Якутии Айсен Николаев посетил Верхневилюйский улус –региональный центр западной части республики, где принял участие в ряде совещаний и торжественных акций. Так, в селе Верхневилюйск состоялось торжественное открытие здания аэропорта после реконструкции.

СНЕСЛИ И ПОСТРОИЛИ ЗАНОВО

«Это первый в Якутии аэропорт, который открывается после реконструкции по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Событие очень важное для всей республики, потому что для таких сел, как Верхневилюйск. Аэропорт – это гораздо больше, чем просто транспортный объект, это связь с большой землей», - пояснил Айсен Николаев.

Реконструкция аэропорта проведена по проекту «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Работы велись с 2019 по 2020 годы. Общий объём финансирования проекта составил 283,3 млн рублей.

Раньше пассажиров обслуживали в здании, построенном в 1961 году. Оно не соответствовало требованиям федеральных авиационных правил. Расходный склад горюче-смазочных материалов также был изношен из-за длительной эксплуатации. Оба объекта снесли и построили заново.

Новое служебно-пассажирское здание имеет пропускную способность 35 пассажиров в час. Здесь расположены буфет, комната матери и ребёнка, зона досмотра, помещение для хранения изъятого багажа и зона ожидания. В расходном складе может храниться 240 куб. м горюче-смазочных материалов. Также в рамках реконструкции аэропорта сделано ограждение с контрольно-пропускным пунктом. Взлётно-посадочная полоса имеет грунтовое покрытие.

Автор фото: Андрей СОРОКИН

Отметим, что этом году завершится реконструкция аэропортовых комплексов Олекминска и Жиганска, а в 2022 году - городов Нерюнгри, Вилюйск и селах Сангар, Белая Гора, Депутатский, Хандыга.

СЕРТИФИКАТ НА 100 КНИГ

Кроме того, Айсен Николаев посетил Верхневилюйскую центральную библиотеку им. О.Д. Фёдоровой. В этом году библиотека отмечает 85-летие со дня образования.

Районная библиотека была открыта в 1936 году с книжным фондом в 300 экземпляров. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает свыше 51 тысячи книг. Библиотека обслуживает взрослое население Верхневилюйска и через 21 филиал - жителей 24 населённых пунктов улуса.

Центральная библиотека имеет четыре структурных подразделения: методико-инновационный отдел, отдел комплектования, обработки и корпоративной каталогизации фонда, центр библиотечно-информационного обслуживания, в составе которого работают традиционные абонемент, читальный зал, а также мультимедийный зал, зал для людей с ограниченными возможностями зрения, краеведческий отдел.

Глава Якутии Айсен Николаев в рамках участия в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» пополнил фонд Верхневилюйской центральной библиотеки им. О.Д. Фёдоровой подарочным изданием пятитомника о Великой Отечественной войне, изданного в прошлом году в честь 75-й годовщины Победы, также вручил сертификат на приобретение 100 книг.

«Я сам с детства являлся читателем Верхневилюйской центральной библиотеки, много раз приходил сюда и сегодня мне особенно волнительно после нескольких десятилетий вновь побывать в стенах родной библиотеки», - сообщил глава Якутии.

В этом году общероссийская акция «Дарите книги с любовью» при поддержке Российской государственной детской библиотеки проводится в пятый раз. Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который ежегодно отмечается 14 февраля во многих странах мира.

ДВИЖЕНИЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

В селе Харыялах Верхневилюйского улуса состоялось торжественное открытие нового двухэтажного здания спортивного зала, построенного в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Спортивный объект построен за счёт средств, выделенных из республиканского, муниципального и наслежного бюджетов.

С радостным событием жителей села Харыялах поздравил глава республики. Айсен Николаев отметил, что новый объект стал 1141-ым в республике, возведённым в рамках движения добрых дел. Это показывает инициативность людей и их ответственность за развитие своих населенных пунктов. Республика поддерживает местные инициативы, выделяя финансирование из госбюджета.

В новом спортивном зале созданы все условия для оздоровления населения: занятий физической культурой и спортом. Айсен Николаев пожелал всем крепкого здоровья, дальнейшего активного участия в развитии наслега, улуса, республики.

Глава республики подарил наслегу сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

Глава муниципального района Владимир Поскачин, поздравляя жителей наслега, отметил значимость открытия спортивного зала в день рождения улуса и высокое качество объекта, пожелал новых достижений в спорте, новых имен, которые прославят улус, республику на соревнованиях самого высокого уровня. В новом здании кроме спортзала будут также располагаться ветеринарный участок, отделение почты и АТС.